Taksicilerin Uber isyanı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Adalet farklı bir karar verirse, taksici esnafının sabrı taşar. Taksici esnafı ekmeği için her şeyi yapar. Namus ne kadar önemliyse ekmeğimizde o kadar önemli” dedi. Davanın görüldüğü İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi bilirkişi raporları hazırlanmadığı için duruşmayı erteledi. Taksicileri temsilen davaya giren avukatın “Uber’e erişimin engellenmesi” talebi için mahkeme Uber avukatlarına savunma süresi verdi. Eyleme CHP Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi. Ellerinde pankart ve bayraklarla adliye önünde bir araya gelen taksiciler, binlerce şoförün bu işten ekmek yediğini belirterek Uber’in Türkiye’den çıkmasını istedi. Taksiciler “Hırsız Uber” ve “Uber’i ülkemizde istemiyoruz” şeklinde sloganlar atarak üzerinde “Uber, global hırsız” yazan pankartlar taşıdı. Birleşik Taksiciler Derneği Başkanı Hüseyin Duman, “Bundan 5 ay önce Uber’e erişimin engellenmesi için dava açtık. Önceki duruşmada mahkeme talebimizi Ulaştırma Bakanlığı, Rekabet Kurulu ve esnaf odalarına sordu. Talebe ilişkin bilirkişi raporu düzenlenmesini istedi. Raporların mahkemeye ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

Birleşik Taksiciler Derneği’nin İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde Uber Turkey Yazılım ve Teknolojileri şirketi ve Uber International Holdin’ge açtığı, “Uber telefon uygulaması ve internet sitesine erişimin engellemesi” davasında ikinci duruşması da görüldü. Avukat Güven davada Uber uygulamalarına erişimin engellenmesine yönelik ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

TAKSİCİLER OLARAK HUKUK MÜCADELESİ VERİYORUZ

Duruşma sonrası açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksiciler hakkında yapılan olumsuz haberleri eleştirerek, “Hukuk mücadelesi veriyoruz. Davada gelişmeler lehimize ilerliyor. Biz korsan değiliz, hırsız değiliz. Adalet farklı bir karar verirse, taksici esnafının sabrı taşar” diye konuştu.