Taksiciler plaka kiralarında indirim istiyor

İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, Uber ile yaşadıkları sorun nedeniyle esnafın kazancının düştüğünü belirterek, taksi plakası kiralarının indirilmesi gerektiğini söyledi.



Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan tartışmaların Uber kullanıcı sayısını 7 binden 24 bine yükselttiğini ve her geçen gün bu sayının arttığını belirtti.

Bu durumda taksicilerin iş yapamaz hale geldiğini savunan Öztürk, "Panikleyen esnaf, plakalarını satmak istiyor. Plaka fiyatları 1 milyon 450

binlere indi. Buna rağmen kiralar düşmedi. Esnaf durumdan çok tedirgin." diye konuştu.

"DÖRT YILDIR SESSİZ BİR SAVAŞ VERİYORUZ"

Öztürk, taksici esnafının Uber'e karşı son 4 yıldır sessiz bir savaş verdiğini vurguladı.

Uber'in dünyadaki yayılma stratejisinin tümüyle taksicilerle kavgaya girerek reklam yapmak üzerine kurulu olduğunun görüldüğünü öne süren Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Uber ile bir kavgaya girmeden, resmi kurumlarla esnaf olarak çalışma yürütüyorduk. Ancak son günlerde yaşanan olaylarla Uber

kullanıcıları hızla arttı. Çünkü, insanlar meraktan da olsa uygulamayı indirerek Uber'i denemek istedi. Bu durum da her geçen gün taksici esnafına daha fazla zarar veriyor. Taksinin günlük kazancı düşünce, plakamızın değeri de düştü. İşlerimizde olağanüstü bir düşme söz konusu, kimse kirasını çıkaramıyor, hatta şoförlerimiz yevmiyesini bile alamıyor. Sigortalı olduğumuzdan ve işsiz gözükmemek için günde 20-30 liraya çalışmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde giderse taksicilik biter. Şoför esnafı kontak kapatmak zorunda kalacak. Şoförlerin bu süreçte ayakta kalabilmesi için kiraların acilen düşürülmesi gerekir. İşlerimiz yarıdan fazla düşerken, kira bedeli aynı şekilde yerinde duruyor."

Öztürk, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun açıklamalarını da eleştirdi.

"ESNAFA SAHİP ÇIKILMALI"

Öz Taşıma-İş Sendikası İstanbul Taksi Şoförleri Temsilcisi Orhan Demirci de son zamanlarda taksicilerin çok kötü günler yaşadığını, evine ekmek götüremez duruma geldiğini öne sürdü.

Taksicilerin kazancı düştüğü için plaka fiyatlarının da düştüğünü aktaran Demirci, şunları anlattı:

"Peki neden kiralar da düşürülmüyor? Tabii şoförü hiç kimse düşünmüyor. Şoför araçlarının yevmiyesini çıkarabiliyor mu, çıkaramıyor mu kimse düşünmüyor. İşleri düşen taksi şoförleri ancak plaka sahiplerinin kira bedellerini çıkarmaya çalışıyor. Şoför esnafı faturasını, kirasını nasıl ödeyecek, evini nasıl geçindirecek, kimse buna bakmıyor. Ya bir an önce bu Uber sorununa çözüm bulunur ya da kiralar düşürülür.

Şoförlerin plaka sahiplerinin ve müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmesi için öncelikle yaşayabilecekleri kadar para kazanmaları lazım. Her akşam durağa yanaşan şoför neredeyse ağlayacak. Çünkü aracının yevmiyesini bile çıkaramıyor. Bu durumda şoförler beklentileri nasıl karşılayacak. Birçok arkadaşımız ayrıldı. Böyle devam ederse plaka sahipleri çalıştıracak şoför bulamayacak Biz taksi şoförleri olarak bu şartlarda daha fazla çalışamayacağımızı ilan ediyoruz. Tüm yetkililerin sesimize kulak vermesini talep ediyoruz."



