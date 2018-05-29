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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
29.05.2018 - 17:43, Son Güncelleme:

Taksiciler konuştu: UBER artık bitmiştir!

Kazım Ataer
Kazım Ataer
kataer@hurriyet.com.tr
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Kazım Ataer
Kazım Ataer
kataer@hurriyet.com.tr
Taksiciler konuştu: UBER artık bitmiştir!

Başbakan Binali Yıldırım, korsan taşımacılıkla ilgili talimat verdi. Yönetmelik değişti, ağır cezalar geldi... İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise 'Bugün itibariyle UBER bitmiştir. Firmalar bugün verdikleri D2 belgesini geri almaya başladı' dedi. Konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığımız UBER yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, korsan taşımacılıkla ilgili yapılan değişikliği çok olumlu bulduklarını belirterek şu sözleri söyledi:

"Yönetmeliği olumlu buluyoruz. Bugün itibariyle UBER bitmiştir. Caydırıcı bir karar olarak görüyoruz. Eğer UBER aracı yakalanırsa önce 50 puan ceza ve 3006 lira ceza yazılıyor. Eğer ödenirse 50 puanlık ceza iptal oluyor.

"TÜM BELGELERİ İPTAL EDİLECEK"

İkinci sefer yakalanırsa şartlar ne olursa olsun hangi firmaya ait ise o firmanın tüm araçlarının belgeleri de iptal edilecek. Ve 2 yıl içinde de yeni belge alamayacaklar.

"BUGÜN BELGELERİNİ GERİ İSTEDİLER"

Bugün aldığımız son haberlere göre bir çok firma kullandırdıkları D2 belgelerini geri almaya başladı. İnşallah 4 Haziran'daki davamızda çıkacak olumlu kararla erişiminin de engellenmesini istiyoruz" dedi.

"KATKISI OLANLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Kararı destekleyen bir açıklamada Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş'tan geldi. Çavuş şöyle konuştu:

"Yasal dayanağı olmayan işlerin bir gün sonunun böyle olacağını herkes bilmeli bu durumdan yasalara kanunlara aykırı iş yapanlar inşallah ders almıştır. Bu kararın alınmasında katkısı olanlara teşekkür ederim özellikle siyasi otoriteye teşekkür ederim..."

"OLUMLU ANCAK YETERLİ DEĞİL"

İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, kararı olumlu bir gelişme olarak görse de bunun sadece UBER'i ilgilendirmediğini, tüm korsan taşımacılık yapanlarla ilgili olduğunu söyledi. Can, 'Ancak cezaların daha net ve caydırıcı olmasını istiyoruz. Emniyet teşkilatımız denetimlerini mutlaka sıklaştırmalı' diye konuştu.

Taksiciler konuştu: UBER artık bitmiştir

 

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Kazım Ataer
Kazım Ataer
kataer@hurriyet.com.tr
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