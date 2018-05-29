Taksiciler konuştu: UBER artık bitmiştir!
Başbakan Binali Yıldırım, korsan taşımacılıkla ilgili talimat verdi. Yönetmelik değişti, ağır cezalar geldi... İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise 'Bugün itibariyle UBER bitmiştir. Firmalar bugün verdikleri D2 belgesini geri almaya başladı' dedi. Konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığımız UBER yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, korsan taşımacılıkla ilgili yapılan değişikliği çok olumlu bulduklarını belirterek şu sözleri söyledi:
"Yönetmeliği olumlu buluyoruz. Bugün itibariyle UBER bitmiştir. Caydırıcı bir karar olarak görüyoruz. Eğer UBER aracı yakalanırsa önce 50 puan ceza ve 3006 lira ceza yazılıyor. Eğer ödenirse 50 puanlık ceza iptal oluyor.
"TÜM BELGELERİ İPTAL EDİLECEK"
İkinci sefer yakalanırsa şartlar ne olursa olsun hangi firmaya ait ise o firmanın tüm araçlarının belgeleri de iptal edilecek. Ve 2 yıl içinde de yeni belge alamayacaklar.
"BUGÜN BELGELERİNİ GERİ İSTEDİLER"
Bugün aldığımız son haberlere göre bir çok firma kullandırdıkları D2 belgelerini geri almaya başladı. İnşallah 4 Haziran'daki davamızda çıkacak olumlu kararla erişiminin de engellenmesini istiyoruz" dedi.
"KATKISI OLANLARA TEŞEKKÜR EDERİM"
Kararı destekleyen bir açıklamada Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş'tan geldi. Çavuş şöyle konuştu:
"Yasal dayanağı olmayan işlerin bir gün sonunun böyle olacağını herkes bilmeli bu durumdan yasalara kanunlara aykırı iş yapanlar inşallah ders almıştır. Bu kararın alınmasında katkısı olanlara teşekkür ederim özellikle siyasi otoriteye teşekkür ederim..."
"OLUMLU ANCAK YETERLİ DEĞİL"
İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, kararı olumlu bir gelişme olarak görse de bunun sadece UBER'i ilgilendirmediğini, tüm korsan taşımacılık yapanlarla ilgili olduğunu söyledi. Can, 'Ancak cezaların daha net ve caydırıcı olmasını istiyoruz. Emniyet teşkilatımız denetimlerini mutlaka sıklaştırmalı' diye konuştu.
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