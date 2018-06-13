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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE-ÖZEL HABER
13.06.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

Taksici - UBER kavgasında ilk karar çıktı

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Taksici - UBER kavgasında ilk karar çıktı

UBER sürücüleri ile taksiciler arasında yaşanan kavgalar nedeni ile açılan 20’ye yakın davada ilk karar çıktı. Mahkeme önceki gün verdiği kararda, UBER sürücüsüne bıçak çekerek yolunu kesen taksiciye 10 ay hapis cezası verdi.

Taksici - UBER kavgasında ilk karar çıktıİstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya konu olay geçen yıl 1 Ekim gecesi yaşandı. Ürdünlü bir kadın, uygulama üzerinden UBER aracı çağırdı. Sürücü Umut Gültekin (22), Ürdünlü M. İ. M’yı Karaköy’den alarak Kağıthane Gültepe’ye doğru yola çıktı. UBER aracı, Ürdünlü yolcunun evinin sokağına gelindiğinde, İsa Karadağ’ın (37) kullandığı ticari taksi ile karşı karşıya gelindi.

ÜRDÜNLÜ TANIK ANLATTI

Taraflar arasında, kısa süreli yol verme tartışması yaşandı. İki araç farklı yönlerde yol aldıktan kısa süre sonra, ticari taksi, UBER aracının hemen arkasında belirdi. UBER sürücü bu sırada kaçmaya çalıştı. Kısa bir kovalamaca sonrası UBER aracı durduruldu. Tanık M. İ. M.’nin ifadesine göre, taksi şoförü Karadağ, elindeki bıçakla UBER sürücüsüne yönelik “Seni öldüreceğim” dedi. Tanık, Karadağ’ın, elindeki bıçakla UBER aracına da zarar verdiğini belirtti.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Karadağ hakkında, ‘1 yıldan 3 yıla hapis cezası öngören ‘cebir ve tehdit kullanarak ulaşım aracının alıkonulması’ sucudan dava açıldı.

BIÇAK DEĞİL CEP TELEFONUYDU

İkincisi önceki gün görülen duruşmada son savunması alınan Karadağ, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Karadağ, elindeki cismin bıçak değil cep telefonu olduğunu öne sürdü.

10 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme 1 yıl hapis cezası verdiği Karadağ’ın cezasında indirime girerek 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, söz konusu ceza için de erteleme kararı verdi. Karadağ, denetim süresinde başka bir suç işlerse 10 aylık cezası da infaz edilecek.

 

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