Taksici araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı! Yanlarında kesici, delici aletle dolaşıyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTaksici araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı! Yanlarında kesici, delici aletle dolaşıyorlar
GeriEkonomi Taksici araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı! Yanlarında kesici, delici aletle dolaşıyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
29.08.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Taksici araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı! Yanlarında kesici, delici aletle dolaşıyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ticari taksi şoförlerine ilişkin olarak yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Taksi şoförlerinin 4'te 1'i yanında kesici alet taşırken, yüzde 45'inin gün içinde küfür ettiği tespit edildi.

İstanbul’da taksi şoförleri üzerine yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Araştırmaya göre, sürücülerin yüzde 65’i trafikte kendini güvende hissetmiyor. Bu nedenle her 4 taksiciden 1’i yanında kesici, delici alet taşıyor. Aynı araştırma, her 4 taksi şoföründen 3’ünün ise stresli olduğu ortaya koydu.

’Taksi sürücülerinin iyilik halleri’ araştırmasının sonuçları şaşırttı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden öğretim görevlisi Mehmet Başcıllar tarafından yapılan araştırma, İstanbul’da 20 taksi durağında 146 taksi sürücüyle görüşülerek 5 ayda tamamlandı. Çarpıcı sonuçlarıyla dikkat çeken araştırmaya göre, çoğu taksi sürücüsü yanında sopa, bıçak gibi alet taşıyor. Sürücülerin ortak sorunu ise stres ve günün yarısını yolda geçirmeleri. 

Araştırmada, taksi sürücülerinin aylık geliri 3 bin 270 lira ortalama çalışma saatleri ise 11 saat 20 dakika olarak belirlendi. Taksi şoförlerinin yaklaşık yüzde 92’si lise ve altı eğitim düzeyinden mezun. Gelirleri, 4 kişilik bir aile için açıklanan açlık sınırının hemen üzerinde yoksulluk sınırının ise altında.

SÜRÜCÜLERİN YÜZDE 73’Ü SİGARA KULLANIYOR 

Taksi sürücüleri arasında stresin yaygın olduğunu söyleyen Mehmet Başcıllar, Her 4 taksi sürücüsünden 3’ü çalışırken stres altında hissettiğini belirtti. 4 taksi sürücüsünden 3’ü yani yüzde 73’ü sigara kullanıyor. Bu oran Türkiye’de erkeklerdeki sigara kullanım oranının 1,5 katıdır" dedi.

YÜZDE 45’İ GÜN İÇİNDE KÜFÜR EDİYOR 

Sürücüler arasında psikolojik şiddetin yoğun olarak gözlendiğini aktaran Başcıllar, "Her 3 taksi sürücüsünden 2’si yani yüzde 65’i trafikte kendisini güvende hissetmediğini söyledi. Yanlarında nakit para taşımaları, geç saatte çalışmaları ve yalnız çalışmaları taksicilik mesleğini riskli meslek grupları arasına taşıyor. Her 2 taksi sürücüsünden 1’i yaklaşık yüzde 45’i günlük yaşantılarında ve çalışırken en az bir defa küfürlü veya hakaret içeren sözcükler kullandığını ifade etti. Bu da aslında taksi sürücüleri arasında psikolojik şiddetin yaygın olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

HER 4 TAKSİCİDEN 1’İ YANINDA KESİCİ ALET TAŞIYOR

Taksicilerin çalışma saatlerinin uzunluğuna da dikkat çeken Mehmet Başcıllar, "Her 4 taksi sürücüsünden 1’i yani yaklaşık yüzde 26’sı yanlarında bıçak, sopa gibi kesici, delici araç gereç taşıyor. Aslında bu durum hem taksideki müşterilerin hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliği için risk oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

TAKSİ SÜRÜCÜLERİ İÇİN AİLE BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Alınması gereken önlemleri sıralayan Başcıllar, "Anayasanın 50’inci maddesinde dinlenmenin çalışanlar için hak olduğundan söz edilir. Taksi sürücülerinin bu koşullarda dinlenebilmesine olanak yok. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devreye girip taksicilerin dinlenmelerine olanak sağlayacak yasal düzenlemelerin harekete geçirilmesi gerekiyor. Yine bakanlık tarafından taksi sürücüleri arasında yaygın olan stresi gidermek için sosyal hizmet uzmanlarının istihdamının artırılması ve sürücülere psikolojik destek sunulması gerekiyor" dedi.

ARAŞTIRMA EKİPLERİ KURULSUN

Trafikte güvenliğin ve huzurun sağlanması için İçişleri Bakanlığı ve emniyet güçlerine bağlı ekiplerinin kontrollerini artırması uyarısında bulunan Başcılar, "Taksi sürücülerinin neden kendilerini güvende hissetmediklerinin altında yatan nedenlerin araştırılması gerekiyor. Araştırma ekiplerinin içinde üniversiteden akademisyenlerin, taksi sürücülerinin ve meslek odalarının temsilcilerinin de yer alması önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

SİVRİ: BİZ DERDİMİZİ KİME ANLATACAĞIZ? 

İstanbul Taksi Durakları Dernek Başkanı Resul Sivri ise, "Hep bizi şikayet ediyorlar ama biz derdimizi kime anlatacağız, bizi kim koruyacak? Her türlü hakarete, gaspa ve saldırıya uğruyoruz. En ufak bir hatamızda hemen 153’e şikayet ediyorlar ve ceza yiyoruz. Sosyal hayatımız araba, İstanbul’u olaşıyoruz. Kesici alet taşımak gayet normaldir. İnsan kendini bir şekilde koruyacak. Doğru bulmuyoruz ama kendimizi korumamız için bir şeylere sarılmamız gerekiyor" dedi.

ÇİÇEK: GÜNDE 15 SAAT ÇALIŞIYORUZ 

25 yıldır taksi şoförlüğü yapan Murat Çiçek de, "Güveneceğimiz kimse yok. Herkes bizimle uğraşıyor. Günde 13-15 saat çalışıyoruz. Hem yoruluyoruz hem de stres yaşıyoruz. Durak dışında çalışanların yüzde 80’inde kesici alet var. Örneğin Taksim’de iti, kopuğu, hırlısı hırsızı her türlü insan taksiye biniyor diye konuştu. 

ERER: GECELERİ ÇALIŞMAKTAN KORKUYORUM

Sabri Erer ise, "Güvende hissetmiyoruz doğru. Çünkü gasp, darp olaylarını çok yaşıyoruz. Şu anda taksiciler insanların gözünde eksiye düşüyor. O yüzden sürücüler kendini korumak için kesici aletler taşıyor. Hiç sosyal hayatımız yok. Bir gün 24 saat çalışıp diğer gün uyuyarak geçiriyorum. Geceleri çalışmıyorum, korkuyorum. Ters bir mevkiye yolcu aldığımız zaman ister istemez çekiniyoruz" ifadelerini kullandı.

BİZ DE TAKSİYE BİNERKEN KORKUYORUZ

Taksiye binerken tereddüt ettiğini söyleyen Fırat Özdemir de, "Biz de taksiye binerken kendimizi güvende hissetmiyoruz. Acaba yolu uzatırlar mı? Fiyatı ne kadar çıkaracak? Eşimiz, dostumuz biniyor bu taksilere onlar da kuşkuyla kullanıyor. Haberlerden görüyoruz. Araçlarındaki torpido gözünde taşıdıkları aletleri görüyoruz, korkuyoruz" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Köprü cezasını geri almak için son gün 2 Eylül
Araştırma yapıldı, sonuçlar şoke etti! Taksiye binenler dikkat
Tüm iPhone sahiplerini ilgilendiriyor! Apple'dan büyük rezalet
Dış ticaret açığı geriledi