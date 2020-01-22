‘Taksi plakası ihalesi yapılacak’

İstanbul’da plaka ihalesinin yapılması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, “Bu konuda arkadaşlarım ihtiyaçlara bakıyor. Her konuda yaptığımız gibi toplumla diyalog kurararak ve meslek erbabı olan insanlarla konuşarak paylaşımcı bir şekilde hareket edeceğiz. İhale konusunda yakın zamanda ulaşım uzmanı arkadaşlarım bir açıklama yapacaklardır. Ama şu an, şu tarihte şöyle bir ilanımız var ya da taksi plakaları satacağız diye bir tarifimiz yok. Ama İstanbul’un buna ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde İBB’nin yeni plaka ihalesine çıkacağı söylentileri sonrasında Bağcılar’da bulunan Oto Center’daki plaka alım-satımı yapan galericiler cuma gününden itibaren hem dükkanlarının önündeki hem de internet sitelerindeki fiyat akışını kapattı. Galericiler plaka satmak isteyenleri yüz yüze görüşmek için galerilere davet ederken plaka sahipleri ise fiyatlarda manipülasyon yapıldığını iddia etti.