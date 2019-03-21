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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.03.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Taksi plakası fiyatları sert yükseldi, sert düştü!

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Taksi plakası fiyatları sert yükseldi, sert düştü!

Ticari taksi plaka satış fiyatları Uber davasının sonuçlanacağına ilişkin beklentiyle yükseltildi. Ancak mahkemenin ertelenmesiyle birlikte fiyatlarda sert düşüş yaşandı. 1.3 milyon liraya satılan plakalar yaklaşık 1.7 milyon liraya kadar yükselmişti. Bir gündeki fiyat farkı 150 bin lirayı buldu.

Ticari taksi plaka fiyatlarında birden bire sert yükselişler yaşandı. Uber’in Türkiye’de yasaklanmasına ilişkin davanın öncesinde İstanbul taksi plakalarında yüzde 30’a varan primlenme gerçekleşmişti.

GALERİCİLERİN KOMİSYONU TEK BİR SATIŞTAN 200 BİN LİRA

Dava öncesinde yaklaşık 1.3 milyon lira civarında el değiştiren taksi plakalarının fiyatları dava günü son yılların en yüksek seviyesi olan 1.675.000 liraya kadar yükseldi. İstanbul’da bulunan bazı galericiler plaka satışındaki komisyonlarını 200 bin lira olarak belirledi ve 1.475.000 liradan aldıkları plakaları 1.675.000 liradan internet sitelerinde açıkladığı fiyatlardan satışa sundular.

Ancak Uber davasına ilişkin bilirkişi heyeti raporunun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle dava 3 Temmuz 2019 tarihine ertelendi.

Taksi camiası için olumsuz olan bu gelişme nedeniyle taksi plakaları saatler içinde değer kaybetmeye başladı ve 100 bin liranın üzerinde düşüşler gerçekleşti.

PLAKA SATIŞINDA YÜZDE 3 VERGİ ALINIYOR

Taksi plakaları satılırken, satış bedeli üzerinden yüzde 3 oranında vergi kesintisi yapılıyor. Geçtiğimiz gün plaka alan bir kişi 1.675.000 lira ödeme yaptıysa yüzde 3 oranında vergisi 50 bin 250 lira olarak çıkıyor. Plakayı alan kişi toplamda 1.725.000 lira ödemiş oluyor.

PLAKA 1.7 MİLYON LİRA KİRASI 7 BİN LİRA

Ticari taksilerin Uber, korsan taşımacılık gibi nedenlerden dolayı kazançları düşüşe geçti. Ayrıca ticari taksiye giren araçların fiyatlarının artması (yaklaşık 110 bin lira), 6 yılda bir değiştirme zorunluluğu, trafik sigortası primlerinin yüksekliği, bakım ve parça fiyatlarının yükselmesi kar marjını düşürmeye başladı. 6 yıl sonunda değiştirilen araçlar ise 15-20 bin lira gibi fiyatlardan satılıyor ve bu araçlar için vergiden düşme imkanı olmuyor.

1.7 milyon liraya yaklaşan fiyatlardan plaka satan galericiler araçları maksimum 7-7 bin 500 lira fiyattan kiraya verebiliyorlar. Yapılan yatırımın geri alınması da yaklaşık 10-15 yılı buluyor. Bu nedenle genellikle gurbetçilerin tercih ettiği taksi plakaları yatırım aracı olmaktan çıkıyor.

İŞTE BAZI GALERİLERİN BELİRLEDİĞİ TAKSİ PLAKASI FİYATLARI

Taksi plakası fiyatları sert yükseldi, sert düştü

Taksi plakası fiyatları sert yükseldi, sert düştü

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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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