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Taksi plakalarında büyük düşüş!

Hürriyet Haber
17.03.2018 - 12:04 | Son Güncelleme:

Sarı taksi-UBER gerginliği taksi plakası piyasasına durgunluk olarak yansıdı, taksi plakaları son 4 günde 100 bin TL düşerek 1 milyon 580 bin TL’ye indi.

Gazete Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, Otocenter’da 200-300 plaka çalıştıran bir işletmenin sahibi, son 4 günde taksi plakası fiyatının 100 bin TL düşerek 1 milyon 680 binden 1 milyon 580 bine indiğini açıkladı:

“Bu tartışmalar nedeniyle tedirginlik oldu. Fiyatlar 4 günde 100 bin TL civarında eridi. Alıcının da satıcının da kafası karışık."

Otocenter’da bulunan ve 60 plaka çalıştıran Oto İstanbul’un sahibi Ender Balahorli de taksi plakası fiyatının 100 bin lira civarında düştüğünü ve plaka sahiplerinden satış için çok sayıda talep geldiğini söyledi:

“Piyasada belirsizlik olunca ticari enstrümanlar da etkileniyor kuşkusuz. Şu son 10 günlük süreçte kriz iyi yönetilmedi. Belirsiz bir ortam var. Plaka satmak için bugün (dün) 12 kişi aradı. Normalde günde 1 kişi olur ya da olmaz. Kiralamada da zor günler bizi bekliyor.” 

 

 

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Etiketler: Taksi , Plaka , otocenter , Uber
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