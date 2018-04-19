Taksi, dolmuş ve minibüs ticari plaka sahiplerine vergi affı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTaksi, dolmuş ve minibüs ticari plaka sahiplerine vergi affı
GeriEkonomi Taksi, dolmuş ve minibüs ticari plaka sahiplerine vergi affı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
DHA
19.04.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Taksi, dolmuş ve minibüs ticari plaka sahiplerine vergi affı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taksi, dolmuş ve minibüs ticari plaka sahiplerine vergi affı

Taksi, dolmuş ve minibüs gibi ticari plaka sahipleri bu plakaları elden çıkarmaları esnasında artık gelir vergisi ödemeyecek. 6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı yasa ile taksi, dolmuş ve minibüs ticari plaka sahiplerinin elden çıkarmadan doğan kazançlarının tamamı gelir vergisinden istisna kılındı.

Mazars Denge Vergi Hizmetleri Ortağı, Yeminli Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı yasa ile ticari plakaların elden çıkarılmasına ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. Söz konusu yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinin üçüncü fıkrasına yapılan ekleme ile taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların 6 Nisan 2018 tarihinden sonra elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı gelir vergisinden istisna kılındı. Ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde sadece alım satın bedeli üzerinden binde 30 oranında harç alınacak" dedi.

Borsası bile var Taksi şoförleri de tepkili
Borsası bile var! Taksi şoförleri de tepkili

"ARTIK GELİR VERGİSİ ÖDENMEYECEK"

Ticari plakaların artık elden çıkarılması nedeniyle gelir vergisi ödenmeyeceğini belirten Ergin, "Elden çıkarma ise, satılma, bir ivaz (karşılık ya da ödün) karşılığında devir ve temlik, trampa edilme, takası, kamulaştırılma, devletleştirilme, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmayı ifade etmektedir. Dolayısıyla söz konusu işlemler sonucu ticari plakaların elden çıkarılması nedeniyle artık gelir vergisi ödenmeyecek" diye konuştu.

Taksiciler plaka kiralarında indirim istiyor
Taksiciler plaka kiralarında indirim istiyor

TAHSİL EDİLEN TUTARLAR RET VE İADE EDİLMEYECEK

Tahsis edilen tutarların ret ve iade edilmeyeceğini dile getiren Ergin, "Aynı kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 88’inci madde ile taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ait ticari plakaların, 06.04.2018’den önceki tarihte elden çıkarılmasından doğan kazanç ve işlemlerle ilgili olarak vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar ise terkin edilecektir. Bununla birlikte tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Taksi, dolmuş ve minibüs ticari plaka sahiplerine vergi affı

PLAKA SATIŞI NEDENİYLE VERGİ ÖDEYENLER İADE İSTEMEYECEK

Ticari plaka satışı nedeniyle vergisini ödemiş olanların ödedikleri verginin iadesini isteyemeyeceklerini söyleyen Ergin, "Söz konusu yasal düzenleme uyarınca, ticari plakaların elden çıkarılması sonucunda oluşan kazançlar üzerinden gelir vergisi ödenmeyeceği gibi geçmişte yapılan bu işlemler nedeniyle de vergi alınmayacaktır. Ancak ticari plaka satışı nedeniyle vergisini ödemiş olanlar ödedikleri verginin iadesini isteyemeyecektir. Bu düzenleme, ticari plaka sahiplerine yönelik bir vergi affı olarak da değerlendirilebilir. Söz konusu imkandan sadece taksi, minibüs, dolmuş, umum servis plaka sahibi gelir vergisi mükellefleri yararlanacak olup; son zamanlarda sıkça taksi esnafının protesto ve müdahaleleriyle gündeme gelen çeşitli online uygulamalar aracılığıyla yolcu taşıyanlar bu imkandan yararlanamayacaklardır" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tamamlandığında trafik çilesi bitecek! Son durumu görüntülendi

Taksi, dolmuş ve minibüs ticari plaka sahiplerine vergi affı

Havalimanı ihalesi yarın

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?