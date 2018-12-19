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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
19.12.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Takım 'oyun'u ile yatırımı kaptılar

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Takım 'oyun'u ile yatırımı kaptılar

Liseden itibaren hiç ayrılmayan üç genç, kurdukları beyin takımı ile BTM’ye gelerek girişimci oldu. 19 yaşındaki genç beyinler, geliştirdikleri mobil oyunlarla dikkat çekti ve uluslararası yatırım şirketi Tarvenn’den 1,4 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

GLOBAL mobil oyunu pazarına Türkiye’den yeni ve iddialı oyuncular katılıyor. Son oyunu “Spin Warriors İstanbul” ile; çoğu Türkiye dışından olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden 600 bini aşkın indirme rakamına ulaşan StudioBillion, küresel oyuncu olmak için, önemli bir tohum yatırım aldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) bir girişimcisi olan ve her biri henüz 19 yaşında olan üç genç yetenek tarafından kurulan StudioBillion, 1,4 milyon lira değerleme üzerinden uluslararası yatırımcı Tarvenn Ventures’dan yatırım aldı. Faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından da desteklenen BTM’nin en genç girişimcilerinden olan şirket; bu yatırımı, uluslararası arenada iddialı oyuncu olmak için kullanacak. Şirket global bir oyuncu olmanın sinyallerini de şimdiden vermeye başladı ve Spin Warriors İstanbul, Apple Store’da da yayına alınarak yurtdışında çok daha geniş kitlelere hitap etmeye başladı.

‘ANDROİD’DE 620 BİNİ GEÇTİ

Spin Warriors İstanbul, İstanbul'un tarihi ve sembolik yapılarına tanıklık edilebilecek 3D mobil aksiyon oyunu. Oyunda İstanbul, 2000’lerin efsane çizgi filmi Beyblade’den uyarlanan spin savaşçılarının görkemli savaşına sahne oluyor. Oyun sadece Android platformunda 620 binden fazla indirme aldı. Oyun geçtiğimiz günlerde de iOS platformunda yayınlandı. Başta Hindistan ve ABD olmak üzere birçok farklı ülkeden kullanıcıya sahip olan StudioBillion’ın kullanıcı portföyünün büyük çoğunluğu yurtdışından oluşurken, iOS kullanıcıları ile daha geniş bir kitleye hitap edeceği tahmin ediliyor.

HEDEF 1 MİLYAR İNDİRME

Şirket, dilerseniz gerçek zamanlı başka oyuncularla yarışarak, dilerseniz kendi başınıza internete ihtiyaç duymadan kelime haznenizi geliştirebileceğiniz mobil oyun olan “Word Hunters-Kelime Avcıları” için de lansman yapmaya hazırlanıyor. Şirket bu oyun ile başarısını dünya çapında geliştirmeyi hedefliyor. Farklı oyun modlarında ve kategorilerde gerçek insanlara karşı oynanabilen Kelime Avcıları, Play Store ve Apple Store mağazalarında ilk olarak Türkçe devamında ise başta İngilizce olmak üzere İspanyolca, Almanca ve İtalyanca gibi farklı dil seçenekleriyle yayınlanacak.

2019 yılı içerisinde 3 yeni oyun geliştirmeyi planlayan şirket, oyunlarını tüm mobil platformlarda, farklı dil seçenekleriyle lanse ederek dünya çapındaki kullanıcılara da ulaşmayı amaçlıyor.

Kurulduğu günden bu yana küresel bir oyun firması olma amacıyla hareket eden StudioBillion, geliştirdikleri oyunlar ile 5 yıl içinde 1 milyar indirme rakamına ulaşmayı hedefliyor.

“ARTIK DAHA GÜÇLÜ VE KURUMSALIZ”

Bir beyin takımı kurarak lise yıllarında başlayan arkadaşlıklarını iş hayatına da taşıyan StudioBillion kurucuları Ümit Aparı, Ömer Aslan ve Eşref Bektaş, henüz 19 yaşında üç genç girişimci. Gençler, “Spin Warriors İstanbul ile 600 bin indirme sayısına ulaşmak bizim için hayaldi, fakat çok önemli bir hedefi geride bıraktık. Tarvenn’den yatırım aldığımız için kendimizi uluslararası arenada daha güçlü ve kurumsal hissediyoruz. Çünkü sadece finansal açıdan değil operasyonel olarak da çok daha güçlü hareket edeceğimizi düşünüyoruz ve hem Türkiye’de hem de dünya çapında StudioBillion’u adından söz ettiren önemli bir mobil oyun şirketi yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“STUDİOBİLLİON’A İNANCIMIZ TAM”

Tarvenn Genel Müdürü Mustafa Kopuk, mobil oyun pazarının Türkiye ve dünyada her gün büyüdüğünü, kendilerinin de uzun süredir oyun pazarına yatırım yapmak istediklerini belirtti. Kopuk, “Yerli sermayeli ve uluslararası alanda faaliyetleri olan bir yatırım ve danışmanlık şirketi olarak, genç girişimcilere güveniyoruz ve her zaman yanlarındayız. StudioBillion’un kısa sürede uluslararası pazarda önemli işler yapacağına inancımız tam”  dedi.

Bu yılki 8’inci yatırımlarını açıkladıklarını belirten Kopuk, yatırım sezonunu henüz kapatmadıklarını ve yeni yıla girmeden yeni yatırımlara imza atabileceklerini kaydetti.

 

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