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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.03.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

Evlenecekler takıda 'ayar' düşürdü

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Evlenecekler takıda 'ayar' düşürdü

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla evlenmeye hazırlanan çiftler ilk adres olarak yine kuyumcuları seçerken, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle alım tercihlerinde düşük ayar ve gramlı ürünlere yöneldi.

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla evlenmeye hazırlanan çiftler ilk adres olarak yine kuyumcuları seçerken, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle alım tercihlerinde düşük ayar ve gramlı ürünlere yöneldi.

Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte birçok sektörde olduğu gibi kuyumculuk sektöründe de hareketlenme başladı. Yaklaşan düğün sezonu ile birlikte evlenmeye hazırlanan çiftler soluğu kuyumcuda alıyor.

Altın fiyatlarındaki artışa rağmen çiftler kuyum ürünlerinden vazgeçmese de alım alışkanlıkları altında çeyrekten grama, mücevherde 18 ve 22 ayardan 14 ayara, bilezikte 15-20 gramdan 10 grama kaydı. Tercihleri pahada daha hafif ürünlere kayan çiftler, en çok bin 250-bin 750 lira aralığındaki tektaş yüzükleri tercih ediyor.

Tektaş, nişan ve evlilik yüzüğü gibi çiftlerin olmazsa olmazları bu sene de yine ilk tercih edilen ürünlerden olurken, geçmiş yıllarda daha fazla tercih edilen takı seti, pırlanta, beşibiryerde gibi ürünlerin yerini bu sene yaşanan artışla birlikte aynı konseptteki daha hafif ürünler aldı.
Sektördeki hareketliliğe ilişkin AA muhabirine bilgi veren İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, turizmdeki iyi veriler ve 2018 yılıyla birlikte piyasada yaşanan hareketliliğin, kuyumculuk sektörünü de yaz sezonu konusunda umutlandırdığını söyledi.

Bu yıl Ramazan ayının 15 Haziran'da bitmesi ile işlerin hareket kazanacağı düğün sezonunun tam zamanında başlayacağını dile getiren Atayık, altın fiyatlarındaki yükselişin sektöre etkisini şöyle değerlendirdi:

"Fiyatların yüksekliğinden ziyade dalgalı seyir izlemesi, sürekli değişkenlik göstermesi sektörü olumsuz etkiliyor. Sektörümüz, özellikle dış
ticarette fiyat verirken veya sipariş yazarken muhataplarını ikna etmekte zorlanabiliyor. Yazılan siparişler, ani fiyat yükselişleri nedeniyle ertelenebiliyor veya iptal edilebiliyor. Yükseliş trendi ve yeni rekor fiyatlar, tüketiciyi de 'Bekle-Gör' yönüne sevk etmesi piyasaları ve sektörü negatif etkiliyor. Bu durum, tüketicinin alım alışkanlığını, altın ve takı tercihini değiştirmesine neden oluyor.  Ne yazık ki altın fiyatları yeni rekorlar kırarak yükselişini sürdürürken aynı oranda halkımızın ve vatandaşlarımızın gelir düzeyi yükselmiyor. Vatandaşlarımız her şeye rağmen geleneksel alışveriş şekillerini kolay kolay değiştirmiyor. Altın ve mücevher almaya devam ediyor. Son dönemde özellikle müşterilerimiz, altın alımlarını sürdürse de özellikle gramajı düşük ürünlere yöneldiğini söyleyebiliriz. Örneğin 15-20 gramlık bilezik alıyorsa, bugün fiyatlar yükseldiği için 10 gramı tercih edebiliyor. Aynı durum, altın takı ve mücevherde de söz konusu. Altın takıda ‘çıtır’ olarak tabir edilen ürünler ilgi görürken, mücevherde de 18 veya 22 ayar yerine 14 ayar ürünler tercih ediliyor."

"YATIRIMDA TERCİH YARI-ÇEYREK YA DA GRAM ALTIN"

Fiyatlar nedeniyle tüketicilerin geçmiş yıllara göre yastık altına daha az altın atabildiğine dikkati çeken Atayık, "Her ay, bir çeyrek altını biriktiren kişiler, fiyat nedeniyle iki ayda bir çeyrek altını köşeye atabiliyor. Ya da çeyrek altın fiyatı 280’in üzerine çıkınca, yatırımda tercihini ya yarı-çeyrek ya da gram altından yana kullanıyor." dedi.

Atayık, yakalaşan düğün sezonu ile birlikte tektaş fiyatlarına ilişkin de bilgi verdi. Pırlanta ve taş fiyatlarının, altın kadar dalgalı bir seyir izlemediğini belirten Atayık, çiftler tarafından en çok bin 250- bin 750 lira aralığındaki tektaş yüzüklerin ve kolyelerin tercih edildiğini söyledi.
"Daha yüksek fiyatlı olan takılara fazla bir talep yok." diyen Atayık, fiyatın alışverişte çok önemli bir etken olarak öne çıktığını, bu yıl da favorinin tektaş yüzükler olduğunu, beştaş yüzüklere de talebin olduğunu anlattı.

"ALTIN VE MÜCEVHER MÜŞTERİSİ, FİYAT AVCISI"

Atayık, altın ve mücevher müşterisinin fiyat avcısı olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:
"Fiyat aralığını iyi takip ediyor ve bütçesine göre alışverişini yapıyor. Tabii ki çeyrek altın yerine yarı-çeyrek ve gram altınlara doğru bir yönelim söz konusu. İnsanlar, çeyrekten ziyade gram altının fiyatını sormak için mağazalara uğruyor. Biz, sektör olarak tüketicilerin istek ve beklentileri ışığında üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz.Mağazalarımızın vitrinlerinde en çok satılan ve giden ürünleri takip ediyor ve ona göre tezgahlarımızdaki üretimlerimizi şekillendiriyoruz. Tüketicilerimizden de tabi ki fiyat bazlı istekler ve talepler olabiliyor. Daha düşük gramajlı ve fiyatı da bütçesine uygun olan bilezikleri tercih ediyorlar."

Mustafa Atayık, düğün için bilezik, gerdanlık, bileklik, alyans ve tektaş alındığında ortalama 30-40 bin lira arası değişen alışveriş yapıldığını belirterek, "Geçen yıl, özellikle yaz döneminde daha fazla fiyat hareketi yaşanmıştı. Bu yıl, düğün alışverişinin geçen yıla göre yüzde 10 artması bekleniyor." dedi.

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