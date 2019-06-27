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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
27.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tak-çalıştır alarm

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Tak-çalıştır alarm

Türkiye’deki ev güvenliği sistemi kullanan hanelerin oranı yüzde 1.5. Güvenlik sistemini daha ulaşılabilir yapma hedefiyle yola çıkan ‘Securezi’, kurulumu basit bir seçenek geliştirdi. Üzerindeki bataryası sayesinde şarjlı olarak da çalışan model, özellikle yazlık sahipleri için birebir.

Bir alarmı sadece satın almak yetmiyor. Kurulumu ve kurulum ücreti ve gibi pek çok ödemeyle karşılaşılıyor. Kiracıysanız işiniz biraz daha da zor. Montajdan dolayı boya badana yaptırmadan depozitonuzu alamıyorsunuz. Türk girişimciler bu sorunu çözen ‘tak-çalıştır’ bir alarm sistemi geliştirdi. İsmi ‘Securezi’. Geniş açılı kamerası, yüksek sesli alarm sistemi ve batarya sistemi sayesinde taşınmasıyla güvenlik sistemleri alanında yeni nesil bir seçenek sunuyor. Startup’ın Kurucu Ortağı Alim Erdoğan, “Securezi tak-çalıştır bir akıllı alarm ve güvenlik çözümü. Alması, kurması, kullanması en kolay güvenlik deneyimini sunar. Kablolama ve montaj gerektirmediği gibi her yere taşınabilir. Üzerindeki hareket sensörü, geniş açılı kamerası ve sireniyle hepsi bir arada (all-in-one) bir üründür” dedi.

Tak-çalıştır alarm

SICAKLIK SENSÖRÜ VAR

Geliştirdikleri modelin hırsızlık anında güçlü sireniyle caydırıcılık yarattığını anlatan Erdoğan, şunları anlattı: “Mobil uygulama üzerinden hem bildirim hem de görüntü kaydı gönderiyor. Geleneksel veya basit alarm çözümlerinde yanlış alarmların önüne geçilemezken Securezi’de videolu bildirimlerle her zaman içiniz rahat ediyor. Ayrıca evinize istediğiniz zaman canlı bağlanabilir, sevdiklerinizin hiçbir anını kaçırmazsınız. Evde bakıcı, çocuğunuz, anneniz, misafiriniz, hatta köpeğiniz kim varsa iki yönlü konuşabilirsiniz. Görüntü ve video kaydeder, hatırlanmaya değer anılar biriktirirsiniz. İçiniz rahat etsin diye tek hareketle kamerayı kapatabilirsiniz. Hatta sıcaklık ve nem sensörleri sayesinde evinizin iklimini dahi takip edersiniz.”

Securezi’nin kullanım alanlarına değinen Erdoğan, “Ev veya ofislerinizde ya da seyahatlerinizde konakladığınız pansiyon, otel, Airbnb’den kiraladığınız ev gibi pek çok yere götürebilir ve Wi-Fi bağlantısına bile ihtiyaç duymadan hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Sistem taşınabilir olduğu için kiracı ev ve ofis kullanıcıları, yazlık sahipleri gibi müşteri kitleleri için de çok kullanışlı ve avantajlıdır” diye konuştu.

Tak-çalıştır alarm

SIM KART VEYA WI-FI

Geleneksel güvenlik sistemlerinden diğer bir farklarının kablosuz olarak hem Wi-Fi hem de 4G SIM kartı üzerinden yedekli bir yapıda iletişim kurabildiğini dile getiren Erdoğan, “Dahili 4G ve Li-Ion pil ünitesi sayesinde elektrik, Wi-Fi kesintisi gibi risklere ve kötü niyetli manipülatif girişimlere karşı da her zaman ayaktadır. Geleneksel veya basit alarm çözümlerinde yanlış alarmların önüne geçilemezken Securezi’de videolu bildirimlerle bunun önüne geçiyoruz” dedi.

YENİ ÜRÜNLERLE EVLERE AKIL KATACAK

Şu anda geliştirdikleri alarm sisteminin sahada pilot çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, “Sonbaharda müşterilerimizle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Dünyadaki en gelişmiş kablosuz akıllı ev protokolü Z-Wave özelliğine de sahip olan Securezi’nin gelecek planları arasında farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre sistemi genişletmek var. Örneğin, bir yangın dedektörünü veya akıllı termostatı, kolayca Securezi’ye entegre edebileceksiniz” diye konuştu.

WORKUP İLE BİLİNİRLİĞİNİ ARTTIRDI

İŞ Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı çatısı altında yer aldıklarını belirten Erdoğan, “Sayesinde sahada kullanıcılarla iletişime geçmeyi, görüşlerine göre iş modelimizi, fiyatlarımızı ve özellikleri şekillendirmeyi öğrendik. Workup mentorlarının yönlendirmeleri ve kullanıcıların yorumlarıyla Türkiye’de kolay, efektif ve yeni nesil bir güvenlik çözümüne ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Kamera ve alarmın tek bir cihazda toplandığı tasarımımız, 4G ve batarya özelliğimiz sayesinde de çözümümüzü, Workup’ta her hafta belirlediğimiz KPI’ları takip ederek bu alana hızlıca adapte etmeyi başardık. Bunun yanında potansiyel müşteri ve iş ortaklarımızla bir araya geldik ve medyadaki yansımalarla birlikte bilinirliğimiz arttı” diye konuştu.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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