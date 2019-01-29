Tahvil ve bonosunu ödemedi, BİST uyardı
Bimeks, borçlanma araçlarının ödemesini zamanında yapmamış olmasından dolayı BİST tarafından uyarıldı.
Finansal açıdan zor günler geçiren Bimeks, borçlanma araçlarının ödemesini zamanında yapamadı. Borsa İstanbul, ödemelerin yapılmaması nedeniyle şirketi uyarma kararı aldı.
BORSA İSTANBUL'DAN KAP'A ŞU AÇIKLAMA YAPILDI:
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSBMKS12214, TRSBMKS12222 ve TRSBMKS12230 ISIN kodlu borçlanma araçlarının vadesi gelen ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemiş olması nedeniyle, Kotasyon Yönergesi'nin 29. maddesinin 1-(e) bendi kapsamında Şirketin uyarılmasına karar verilmiştir.
Şirket tarafından ihraç edilmiş TRSBMKS12214, TRSBMKS12222 ve TRSBMKS12230 ISIN kodlu borçlanma araçları Borsamızın Borçlanma Araçları Piyasası Gözaltı Pazarı'nda işlem görmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle