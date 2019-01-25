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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.01.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

Tahvil ihracına üç katından fazla talep

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Tahvil ihracına üç katından fazla talep

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Avro cinsinden Mart 2025 vadeli tahvil ihracının miktarı 1,25 milyar avro olarak gerçekleşti. Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3,4 milyar dolar tutarında finansman sağlandı" açıklamasında bulundu.

Dış finansman programı çerçevesinde, avro cinsinden Mart 2025 vadeli olarak gerçekleştirilen tahvil ihracının miktarı 1,25 milyar avro oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde avro cinsinden Mart 2025 vadeli tahvil ihracı için 24 Ocak 2019 tarihinde BNP Paribas, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verilmişti.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken ve ihraç miktarı 1,25 milyar avro olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 31 Ocak 2019 tarihinde hesaplara girecek.
Tahvilin kupon oranı yüzde 4,625, yatırımcıya getirisi ise yüzde 4,75 oldu.

Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 47'si Birleşik Krallık, yüzde 21'i ABD, yüzde 6'sı Almanya, yüzde 5'i İsviçre, yüzde 12'si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6'sı Türkiye ve yüzde 3'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3,4 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

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