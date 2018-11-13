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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.11.2018 - 17:33, Son Güncelleme:

Tahvil faizleri yüzde 20’nin altına indi

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Tahvil faizleri yüzde 20’nin altına indi

Kurda yükselişi durduran Hazine, yüksek faize de geçit vermiyor. Tahvil faizleri her vadede yüzde 20’nin altına indi Ağustos ayındaki kur saldırısını ekonomi yönetiminin aldığı proaktif kararlarla püskürten, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile yerli ve yabancı yatırımcılara güven veren, kamuda tasarrufa başlayan Türkiye, yüksek faize de geçit vermiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı kapsamında alınan tasarruf tedbirleri sayesinde finansman ihtiyacının azalması üzerine 3 iç borçlanma ihalesini iptal eden Hazine, bugün gerçekleştirdiği iki ihalede borçlanmayı sınırlı tutarken, faizde tarihi düşüş yaşandı.

Uluslararası piyasalardan 7.7 milyar dolarla hedefin üzerinde borçlanan, uyguladığı tasarruf tedbirleriyle de finansman ihtiyacını azaltan Hazine, bu hafta düzenlediği üç ihalede borçlanmayı sınırlı tutarken, faizi de yüzde 20’nin altına indirdi.

Pazartesi günü gerçekleştirdiği iki ihalede faizi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin kurulduğu 9 Temmuz'dan önceki seviyeye çeken Hazine, bugün gerçekleştirdiği iki yıllık tahvil ihalesinde de faizi yüzde 18.79’a indirdi. Kuponsuz devlet tahvili (13 aylık) ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalelerinde, son aylarda gerçekleştirilen Hazine ihalelerindeki en düşük faiz oranları ile borçlanma gerçekleştirildi. İhalede 1 milyar 598 milyon liralık teklife karşılık, net satışı 202 milyon TL'de tuttu.

FAİZ 7.2 PUAN DÜŞTÜ

2 yıl vadeli senette ekim ayında yüzde 25.98 seviyesine kadar yükselen Hazine borçlanma faizi, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler sayesinde kasımdaki ihalede 7.19 puanlık düşüş ile yüzde 18.79 seviyesine geriledi. Hazine iki günde yaptığı üç ihaleyle toplam 3.1 milyar TL borçlandı.

Hazine’nin hem kısa hem de uzun vadeli tahvillerinde faizin yüzde 20’lerin altına çekilmesi yatırımcıların Türk ekonomisindeki düzelmeye ilişkin beklentilerini ortaya koyuyor. Analistler, bugün gerçekleşen iki yıllık tahvil ihalesinde faizin yüzde 18.79’a, 5 yıllıkta yüzde 17.67'ye, kuponsuz 13 ay vadeli tahvilde yüzde 19.73’e inmesinin yatırımcıların kısa ve uzun vadede Türkiye ekonomisine güvendiklerini ortaya koyduğunu söyledi.

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