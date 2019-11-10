Tahvil faizi 2 yılın en düşüğünde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTahvil faizi 2 yılın en düşüğünde
GeriEkonomi Tahvil faizi 2 yılın en düşüğünde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
10.11.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Tahvil faizi 2 yılın en düşüğünde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tahvil faizi 2 yılın en düşüğünde

Tahvil-bono piyasasında düşüş eğilimindeki gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,20 ile 2 yılın en düşük seviyesini gördü.

Tahvil-bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi, gerileyen enflasyon, azalan jeopolitik riskler ve Türk lirası varlıklara artan ilginin etkisiyle 2 yılın en düşük seviyesini gördü.

Bu yılın mayıs ayından itibaren düşüş eğiliminde olan gösterge tahvilin bileşik faizi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temmuz, eylül ve ekim aylarındaki politika faizini toplamda 1000 baz puan düşürmesi ve enflasyonun tek haneye inmesiyle yüzde 26'lardan yüzde 12'lere geriledi. Tahvil-bono piyasasında haftanın son işlem gününe yüzde 14,06 seviyesinden başlayan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, son 2 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 12,20'yi gördü.

Öte yandan yaşanan pozitif gelişmeler ülke risk primine de (CDS) olumlu yansıdı. Türkiye'nin CDS'i bu hafta, 9 ayın ardından tekrar 300 puanın altına geriledi.

"TAHVİL TARAFINDA ALIMLAR DEVAM EDİYOR"

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankasının 12 Aralık'taki toplantısında enflasyondaki düşüşe paralel faiz indirimlerine devam edeceği beklentisinin özellikle kısa vadeli tahvillere destek vermeye devam ettiğini belirtti.

Tahvil faizlerindeki geri çekilme sonrası yaşanan olumlu havanın bu hafta da sürdüğünü ifade eden Tözge, bu durumun Merkez Bankasının gelecek aylardaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında faiz indirimlerini fiyatlamasına işaret ettiğini söyledi. Tözge, TCMB'den 12 Aralık'taki toplantısında 100 baz puanlık indirim beklediklerini dile getirerek, "Döviz kurlarında oynaklığın en azından belirli bir süre düşük kalma beklentisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında gelebilecek olumlu mesajlar, tahvil tarafına destek vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Son bir haftadır CDS'lerdeki geri çekilmenin Türk lirası varlıklara ilginin artmasını sağladığını belirten Tözge, "Her ne kadar faiz indirimi ortamında olsak da diğer ülkelere göre yüksek olan nominal faizimiz şu anda tahvil tarafında alımların devam ettiğine işaret ediyor." diye konuştu.

"TÜRK LİRASI VARLIKLARA İLGİ ARTTI"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol da enflasyonda gerilemenin ekim ayında da sürdüğünü ve tek haneli rakamlarda kalındığını söyledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 7 yıl aradan sonra ilk kez pozitif adım atarak Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki kredi notunu teyit ederek "negatif" görünümünü "durağan"a revize ettiğini anımsatan Demirkol, jeopolitik risklerdeki gerilemenin sürdüğünü ve ABD ile diplomatik ilişkilerde düzelme yaşandığını belirtti.

Demirkol, Merkez Bankasının politika faizini yüzde 14'e çekmesinin yanı sıra enflasyon, jeopolitik ve diplomatik gelişmelerin etkisiyle Türk lirası varlıklara ilginin arttığını, bu durumun da 2 yıllık gösterge tahvil faizin gerilemesine katkı sağladığını sözlerine ekledi. Öte yandan Hazine'nin bu hafta 5 yıl vadeli tahvil ihracına, 200 yabancı yatırımcıdan ihraç tutarının 3 katından fazla talep gelmişti. Bu talep miktarı Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içinde en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle