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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
11.04.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

Tahsin Öztiryaki İDDMİB'in yeni başkanı oldu

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Tahsin Öztiryaki İDDMİB'in yeni başkanı oldu

Bir önceki dönemde İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'nde (İDDMİB) başkan yardımcılığı görevini üstlenen Tahsin Öztiryaki İDDMİB'in yeni başkanı olarak seçildi.

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'nde (İDDMİB) gerçekleşen başkanlık seçiminin galibi Tahsin Öztiryaki oldu. Önceki dönemde Rıdvan Mertöz'ün yönetiminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Öztiryaki, oluşturduğu güçlü yönetim listesiyle seçimden galip ayrılmayı başardı.

Tahsin Öztiryaki 476 oy ile başkan seçilirken, seçimdeki tek rakibi olan Rıdvan Mertöz ise 328 oy aldı. Öztiryaki, Rıdvan Mertöz'den önceki dönemde İDDMİB'in başkanlığını da yürütmüştü.

 Seçimin ardından konuşan İDDMİB'in yeni başkanı Tahsin Öztiryaki, çok güçlü bir yönetim oluşturduklarını ve yönetimdeki herkesin tecrübe sahibi olduğunu kaydetti.

Yönetimde kadınlara ve gençlere de ağırlık verdiklerine dikkat çeken Öztiryaki, "Genç isimlere çok önem veriyor ve destekliyoruz. Kadın istihdamını artırmaya çalışacağız.

Birlik olarak 2017 yılında 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2018’de hedefimiz 8 milyar dolar seviyelerine ulaşmak. Hep birlikte çok çalışarak hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

 7 İSİM ÖNCEKİ YÖNETİMDEN

 Tahsin Öztiryaki'nin oluşturduğu güçlü listenin önemli kısmı bir önceki yönetimde görev alan kişilerden oluşuyor. 7 isim Öztiryaki ile birlikte Rıdvan Mertöz başkanlığında birlikte görev aldılar.

Ayşegül Çapan, Bekir Yelken, Çetin Tecdelioğlu, Mehmet Öncel, Serdar Urfalılar, Sevgür Arslanpay Ayhan Yerekaban ve Zeki Sarıbekir önceki dönemde görev yapan isimler olurken, , Hülya Gedik, Murat Saraylı, Nilay Denizli ve Talha Özger ise yeni isimler olarak dikkat çekiyor.

 TAHSİN ÖZTİRYAKİ'NİN LİSTESİ

 Ayhan Yerekaban - Sistem Alüminyum, Ayşegül Çapan - Korumaz Kardeşler Alüminyum, Bekir Yelken - Yelken Kalıp Pencere Kapı Aksesuarları ve Metal, Çetin Tecdelioğlu - Mers Yapı Malzemeleri, Hülya Gedik - Gedik Kaynak, Mehmet Öncel - Almesan Alüminyum, Murat Saraylı - Saray Döküm ve Madeni Aksam, Serdar Urfalılar - Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri, Sevgür Arslanpay - Sarkuysan Elektrolitik, Nilay Denizli - Altek Döküm Madde Mamülleri, Talha Özger - OMS Paslanmaz Mutfak Araçları, Zeki Sarıbekir - Sarten Ambalaj.

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