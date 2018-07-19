‘Tahkim’ sinerjisi
TÜRKİYE’de tahkim kültürünü geliştirmek, bu alanda sektörel yapılanmaya çok yönlü destek vermek amacıyla İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ile İstanbul Tahkim Derneği (İSTA) arasında işbirliği protokolü imzalandı.
ISTAC’ın ev sahipliğinde, her iki kurumun yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, ISTAC adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve İSTA adına Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet Gün protokole imza attı. “40 senedir kamu ve özel sektörün mutabık olduğu tek proje ISTAC’tır” diyen Mehmet Gün, Türkiye’de tahkimin gelişmesi için birlikte önemli projeleri uygulamaya hazırlandıklarını söyledi. Ziya Akıncı da, “Bu ortak çabalar ve girişimler İstanbul’un uluslararası tahkim merkezi olmasına katkı sağlayacak” mesajını verdi.
SOMUT ADIMLAR
ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Akıncı, anlaşmayı imzalarken yaptığı konuşmada, Türkiye’de tahkimin gelişmesi ve yaygınlaşması açısından kurumlar arası işbirliğine büyük değer verdiklerini vurguladı. ISTA ile imzaladıkları protokolün bu anlamda atılan somut adımlardan birini oluşturduğunu belirten Akıncı, şöyle konuştu: “ISTAC nispeten yeni bir merkez ancak kısa sürede çok ciddi aşama kaydetti. Yeni düzenlemelerle 20 senelik mesafe aldık ve bunun birkaç sene içinde dava sayımıza da yansımasını bekliyoruz. Ayrıca özel sektörden merkezimize çok önemli destekler oldu. Bu konuda başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun desteği çok önemliydi. Yönetim Kurulu üyelerimiz Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Müjdat Keçeci sayesinde tahkimi sanayi ve ticaret odalarında, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) doğrudan karar vericilere anlatma olanağı bulduk. Bunun yanında barolarla birlikte çalışıyoruz. Yönetim Kurulu üyemiz Rifat Bacanlı sayesinde Anadolu’da pek çok baroya tahkim eğitimi verdik.”
TAVSİYE EDİLİYOR
İSTA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gün ise, konuşmasında tahkim merkezlerinin gelişmesi açısından ihtisas kuruluşlarının önemine dikkat çekti. İsviçre, ABD ve İsveç gibi ülkelerde ihtisas derneklerinin verdikleri desteğin, tahkimin kurumsallaşmasında kilit rol oynadığını vurgulayan Gün, iki kurum arasındaki işbirliğinin yaratacağı fırsatları şöyle değerlendirdi: “İstanbul Tahkim Merkezi tüm paydaşların katılımı sonucu büyük bir heyecanla kuruldu. Bu heyecan hızlı bir ivmeye dönüşerek yaklaşık üç yıl içinde ISTAC’ı uluslararası arenada tavsiye edilen tahkim merkezlerinden biri haline getirdi. Bu dönemde İSTA da Türkiye’de tahkim dünyasını bir araya getiren bir platform olarak, ihtisas alanına ilişkin kalifikasyon kriterlerinin altyapısını oluşturdu.”
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