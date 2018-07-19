‘Tahkim’ sinerjisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘Tahkim’ sinerjisi
GeriEkonomi ‘Tahkim’ sinerjisi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
19.07.2018 - 22:09, Son Güncelleme:

‘Tahkim’ sinerjisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Tahkim’ sinerjisi

TÜRKİYE’de tahkim kültürünü geliştirmek, bu alanda sektörel yapılanmaya çok yönlü destek vermek amacıyla İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ile İstanbul Tahkim Derneği (İSTA) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ISTAC’ın ev sahipliğinde, her iki kurumun yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, ISTAC adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve İSTA adına Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet Gün protokole imza attı. “40 senedir kamu ve özel sektörün mutabık olduğu tek proje ISTAC’tır” diyen Mehmet Gün, Türkiye’de tahkimin gelişmesi için birlikte önemli projeleri uygulamaya hazırlandıklarını söyledi. Ziya Akıncı da, “Bu ortak çabalar ve girişimler İstanbul’un uluslararası tahkim merkezi olmasına katkı sağlayacak” mesajını verdi.

SOMUT ADIMLAR
ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Akıncı, anlaşmayı imzalarken yaptığı konuşmada, Türkiye’de tahkimin gelişmesi ve yaygınlaşması açısından kurumlar arası işbirliğine büyük değer verdiklerini vurguladı. ISTA ile imzaladıkları protokolün bu anlamda atılan somut adımlardan birini oluşturduğunu belirten Akıncı, şöyle konuştu: “ISTAC nispeten yeni bir merkez ancak kısa sürede çok ciddi aşama kaydetti. Yeni düzenlemelerle 20 senelik mesafe aldık ve bunun birkaç sene içinde dava sayımıza da yansımasını bekliyoruz. Ayrıca özel sektörden merkezimize çok önemli destekler oldu. Bu konuda başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun desteği çok önemliydi. Yönetim Kurulu üyelerimiz Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Müjdat Keçeci sayesinde tahkimi sanayi ve ticaret odalarında, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) doğrudan karar vericilere anlatma olanağı bulduk. Bunun yanında barolarla birlikte çalışıyoruz. Yönetim Kurulu üyemiz Rifat Bacanlı sayesinde Anadolu’da pek çok baroya tahkim eğitimi verdik.”

TAVSİYE EDİLİYOR
İSTA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gün ise, konuşmasında tahkim merkezlerinin gelişmesi açısından ihtisas kuruluşlarının önemine dikkat çekti. İsviçre, ABD ve İsveç gibi ülkelerde ihtisas derneklerinin verdikleri desteğin, tahkimin kurumsallaşmasında kilit rol oynadığını vurgulayan Gün, iki kurum arasındaki işbirliğinin yaratacağı fırsatları şöyle değerlendirdi: “İstanbul Tahkim Merkezi tüm paydaşların katılımı sonucu büyük bir heyecanla kuruldu. Bu heyecan hızlı bir ivmeye dönüşerek yaklaşık üç yıl içinde ISTAC’ı uluslararası arenada tavsiye edilen tahkim merkezlerinden biri haline getirdi. Bu dönemde İSTA da Türkiye’de tahkim dünyasını bir araya getiren bir platform olarak, ihtisas alanına ilişkin kalifikasyon kriterlerinin altyapısını oluşturdu.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trump "Faizlerin yukarı çıkması hoşuma gitmiyor"

Millet bahçeleri için talimat!

Konut satışında düşük faiz etkisi

Bu AVM affedilir mi