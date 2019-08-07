Tacikistan’la ticarette 1 milyar dolar hedefi
İki ülke arasında geçen yıl gerçekleşen 380 milyon dolarlık ticaret hacmini bir milyar dolara çıkarmayı hedefleyen Türkiye ve Tacikistan, işbirliği protokolü imzaladı.
Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kaşgarlı Mahmut’un “Baş börksüz, Türk Taciksiz olmaz” sözünü hatırlatarak, “Birliğimizi daha güzel özetleyen başka bir söz olamaz” dedi. Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10. Dönem Toplantısı, Bakan Varank ile Tacikistan, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda’nın eşbaşkanlığında düzenlendi. İlk olarak ikili görüşme yapan iki bakan, daha sonra işbirliği protokolü imzaladı. Varank, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Türkiye, Tacikistan’ın ihracatında 2’nci, ithalatında ise 5’inci sırada. Geçen yıllarda dış ticaretimizde arzu etmediğimiz bir düşüş yaşanmıştı. Bunun üzerine iki ülkenin karşılıklı özveriyle attığı somut adımlarla bu düşüş toparlandı. 2018 yılında 380 milyon dolarlık ticaret hacmini yakaladık ancak bu rakamlar gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Bu noktada, dış ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. İkili ticaretin artırılmasında özel sektör temsilcileri kadar devletlerin ve devlet adamlarının da rolü oldukça önemlidir. İşte tam da bu sebeple bugün, karma ekonomik komisyon toplantısında bir araya geldik.”
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