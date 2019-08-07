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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA
07.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tacikistan’la ticarette 1 milyar dolar hedefi

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Tacikistan’la ticarette 1 milyar dolar hedefi

İki ülke arasında geçen yıl gerçekleşen 380 milyon dolarlık ticaret hacmini bir milyar dolara çıkarmayı hedefleyen Türkiye ve Tacikistan, işbirliği protokolü imzaladı.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kaşgarlı Mahmut’un “Baş börksüz, Türk Taciksiz olmaz” sözünü hatırlatarak, “Birliğimizi daha güzel özetleyen başka bir söz olamaz” dedi. Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10. Dönem Toplantısı, Bakan Varank ile Tacikistan, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda’nın eşbaşkanlığında düzenlendi. İlk olarak ikili görüşme yapan iki bakan, daha sonra işbirliği protokolü imzaladı. Varank, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Türkiye, Tacikistan’ın ihracatında 2’nci, ithalatında ise 5’inci sırada. Geçen yıllarda dış ticaretimizde arzu etmediğimiz bir düşüş yaşanmıştı. Bunun üzerine iki ülkenin karşılıklı özveriyle attığı somut adımlarla bu düşüş toparlandı. 2018 yılında 380 milyon dolarlık ticaret hacmini yakaladık ancak bu rakamlar gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Bu noktada, dış ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. İkili ticaretin artırılmasında özel sektör temsilcileri kadar devletlerin ve devlet adamlarının da rolü oldukça önemlidir. İşte tam da bu sebeple bugün, karma ekonomik komisyon toplantısında bir araya geldik.”

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