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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.11.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi 3 milyar 663,7 milyon dolar oldu

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Tacikistan'ın dış ticaret hacmi 3 milyar 663,7 milyon dolar oldu

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, ocak-ekim aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 3 milyar 663,7 milyon dolara ulaştı.

Tacikistan İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin dış ticaret hacmi, yılın on ayında 2018 yılının aynı dönemine kıyasla 171 milyon dolar arttı. Bu dönemde Tacikistan'ın dış ticaret hacmi yüzde 4,9 artarak 3 milyar 663,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dünyanın 100’den fazla ülkesi ile ticaret yapan Tacikistan'ın yılın ocak-ekim aylarındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 6,4 artışla 961,3 milyon dolar, ithalatı da yüzde 4,4 artışla 2 milyar 702,4 milyon dolar oldu. Ülkenin dış ticaret açığı ise 1 milyar 741,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ağırlıklı olarak alüminyum, pamuk lifi ve kuru meyve ihraç eden Tacikistan, yurt dışından da makine, teçhizat, araç ve gıda ürünleri ithal etti.

Tacikistan'ın en büyük ticari ortakları arasında Rusya, Kazakistan ve Çin ilk sıralarda yer alırken, Tacikistan bu dönemde Rusya ile 859,1 milyon dolar, Kazakistan ile 714,4 milyon dolar, Çin ile 526,2 milyon dolarlık dış ticaret yaptı.
Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 6,3 artışla 4,2 milyar dolar olmuştu.

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