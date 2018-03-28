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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
28.03.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Tabelalarda yabancı kelimelere yeni düzenleme!

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Tabelalarda yabancı kelimelere yeni düzenleme!

Türk Standartları Enstitüsü, kurum ve kuruluşlarda kullanılan tabelalar için kurallar standardını yayınladı. Buna göre tabelada yabancı ifade, Türkçe kelimenin yüzde 25’i büyüklüğüne olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tabela, yazışma ve konuşmalarda yabancı kelimeleri kullanma alışkanlığının 'tahammül sınırı'nı aştığını belirtmişti.

Türk Standartları Enstitüsü(TSE), Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar İçin Kurallar standardını yayınladı.

Dünya gazetesinin haberine göre, TSE Başkanı Sebahattin Korkmaz, özellikle büyük kentlerde gelişigüzel tasarlanmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu tabelaların görüntü kirliliği oluşturduğunu söyledi. Bunun önüne geçmek için standart belirlediklerini ifade eden Korkmaz, tabelada Türkçe kelime kullanımının esas olduğunu ancak yabancı kelime kullanılacaksa bunun Türkçe kelimenin yüzde 25'i büyüklüğündeki puntolarla yazılma kuralı getirildiğini bildirdi.

Arapça tabelalar kaldırılıyor Uygulama devam edecek...
Arapça tabelalar kaldırılıyor! Uygulama devam edecek...

Tabelalarda yabancı kelimelere yeni düzenleme

Korkmaz, tabelaların ebatlarının binanın büyüklüğü ile orantılı ve binanın mimari özelliğine uygun olması, iklim şartlarına dayanabilir malzemeden yapılması kuralı getirildiğini, ayrıca ışıklı veya ışıksız olabileceğini belirtti.

Arapça tabelalar için önemli adım Zorunlu hale geldi...
Arapça tabelalar için önemli adım! Zorunlu hale geldi...

Tabelalarda yabancı kelimelere yeni düzenleme

ERDOĞAN İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tabela, yazışma ve konuşmalarda yabancı kelimeleri kullanma alışkanlığının "tahammül sınırı"nı aştığını belirterek, "Türkçemizde internet ortamı başta olmak üzere pek çok mecrada yeni bir bozulma süreci yaşıyoruz. Bu konuda aileden, okula, basın yayın kuruluşlarından iş dünyasına kadar herkese düşen önemli görevler var. Osmanlı Türkçesi'nin okullarda öğretilmesi gerekiyor" demişti.

Tabelada Arapça davası
Tabelada Arapça davası

 

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