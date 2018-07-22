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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.07.2018 - 21:11, Son Güncelleme:

Tabaktan robota geçiş!

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Tabaktan robota geçiş!

Yemek takımları başta olmak üzere mutfak ürünleri odaklı Karaca, yaklaşık 2.5 yıl önce küçük ev aletleriyle tüketici elektroniği pazarına girdi. Mutfak robotlarından elektrik süpürgesine kadar çeşitli ürünleri tüketicilerin beğenisine sunan şirketin icra kurulu üyesi Galip Bağcı, “Yemeğin hazırlanma sürecini sahiplenen bir markayız. Bu yüzden küçük ev aletleri pazarında hızla büyüyoruz. Şu anda ilk 5 içindeyiz” dedi.

TÜRKİYE’de tüketici elektroniği pazarında rekabetin en yoğun olduğu alanlardan biri küçük ev aletleri. Birçok yerli yabancı dev şirketin yer aldığı bu pazara, sürpriz oyuncular giriş yapıyor. Bunlardan biri daha önceden yemek grubu üzerine uzmanlaşmış şirketlerden biri olan Karaca. Yemek takımlarından mutfak gereçlerine, çatal-bıçaktan ev tekstiline kadar birçok farklı alanda yer alan Karaca, son 2.5 yıldan beri dümenini tüketici elektroniği pazarına da kırdı. Otomatik çay demleyen çay makinesi, Türk kahvesi makinesi, su ısıtıcısı, tost makinesi, blender, doğrayıcı ve elektrikli süpürge başta olmak üzere 18 farklı kategoride küçük ev aletleri geliştiren Karaca, bu alanlardaki iddiasını arttırmak istiyor. Biz de 1973 yılında cam atölyesiyle yola çıkan Karaca’nın tüketici elektroniğine uzanan bu yolculuğunu konuşmak için Karaca İcra Kurulu Üyesi Galip Bağcı ile bir araya geldik.

İLK 5’E GİRDİ
Karaca’nın yemeğin hazırlanmasından sunumuna kadar tüm süreçlerde yer alan bir şirket olduğunu belirten Bağcı, “Bir yemeğin tüm hazırlık sürecini sahipleniyoruz. Bıçaklardan kesme tahtalarına kadar tüm hazırlık sürecinde varız. Hazırlıktan sonra yemeğin pişirme sürecinde varız. Tencere setleri ve tava gibi pişirme grubunda pek çok ürünler bu sürecini sahipleniyoruz. Pişirmeden sonra ise aksesuarlar ve ev tekstili ürünlerle sunum aşamasında da bulunuyoruz. 2015 yılı Mayıs ayında ise yemeğin hazırlık sürecinin bir parçası olan küçük ev aletleri alanına girdik. Aslında Karaca’nın bu alana girmesi gibi doğaldı. Çünkü yemek ile ilgili akla gelen ilk markalardan biri. Tüketicilere pazardaki mevcut ürünlerden daha yenilikçi seçenekler sunabilmek için yemek hazırlığı alanındaki küçük ev aletleri alanına girdik. Aslında bu alana girişimiz çok olmadı. Yaklaşık 2.5 yıl geçti. Tüketicilerin ihtiyaçlarını doğru tespit edip hızla büyüme elde ettik. Şimdiden küçük ev aletleri pazarında ilk 5 içinde yer almayı başardık” dedi.

2050’YE KADAR GARANTİ
Otomatik çay demleyen çay makinesinden mutfak robotlarına kadar 18 kategoride yer aldıklarını ve sadece yemeğin hazırlanma sürecine yönelik küçük ev aletleri geliştirmediklerini aktaran Bağcı, şunları anlattı: “Ürün gamımızı genişletmeye başladık. Girdiğimiz yeni alanlardan biri elektrik süpürgesi oldu. ‘Vantuz’ adında bir modeli satışa çıkardık. Yasal sınır içindeki en güçlü motorla en iyi verimi sağladık. Sadece güç değil, sessizlik konusunda da Vantuz iddialı. Bu güçteki bir motor sadece 73 desibel sesle çalışıyor. Modelimizin en önemli özelliği ise sunduğumuz filtre garantisi. Kolaylıkla çıkarılabilen ve yıkanabilen sünger bir filtreye sahip olan Vantuz’un filtre garantisini 2050 yılına kadar veriyoruz.”

Küçük ev aletleri alanındaki ana motivasyonlarının yenilik yapmak veya mevcutun üzerine bir yenilik katarak geliştirmek olduğunu anlatan Bağcı, ürünlerinin Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini ve büyük çoğunluğunu Türkiye’de üretildiğini sözlerine ekledi.

SADECE KENDİ MAĞAZALARINDA
KARACA’nın geliştirdiği küçük ev aletlerinin sadece kendi mağazalarında ve web sitesinde satıldığını belirten Bağcı, “Karaca’nın haricindeki noktalarda satış yapmıyoruz. Marka olarak ürünlerimizin deneyimini kendimiz sunmak istiyoruz. Bu yüzden kendi mağazalarımız haricinde hiçbir noktada yer almıyoruz. Şu anda kendimize ait olan yaklaşık 130 mağazamız var. 58 franchise noktamız yer alıyor. Toplamda Karaca ürünlerinin satıldığı nokta sayısı ise 1200 civarında” dedi.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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