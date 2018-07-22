Tabaktan robota geçiş!

TÜRKİYE’de tüketici elektroniği pazarında rekabetin en yoğun olduğu alanlardan biri küçük ev aletleri. Birçok yerli yabancı dev şirketin yer aldığı bu pazara, sürpriz oyuncular giriş yapıyor. Bunlardan biri daha önceden yemek grubu üzerine uzmanlaşmış şirketlerden biri olan Karaca. Yemek takımlarından mutfak gereçlerine, çatal-bıçaktan ev tekstiline kadar birçok farklı alanda yer alan Karaca, son 2.5 yıldan beri dümenini tüketici elektroniği pazarına da kırdı. Otomatik çay demleyen çay makinesi, Türk kahvesi makinesi, su ısıtıcısı, tost makinesi, blender, doğrayıcı ve elektrikli süpürge başta olmak üzere 18 farklı kategoride küçük ev aletleri geliştiren Karaca, bu alanlardaki iddiasını arttırmak istiyor. Biz de 1973 yılında cam atölyesiyle yola çıkan Karaca’nın tüketici elektroniğine uzanan bu yolculuğunu konuşmak için Karaca İcra Kurulu Üyesi Galip Bağcı ile bir araya geldik.

İLK 5’E GİRDİ

Karaca’nın yemeğin hazırlanmasından sunumuna kadar tüm süreçlerde yer alan bir şirket olduğunu belirten Bağcı, “Bir yemeğin tüm hazırlık sürecini sahipleniyoruz. Bıçaklardan kesme tahtalarına kadar tüm hazırlık sürecinde varız. Hazırlıktan sonra yemeğin pişirme sürecinde varız. Tencere setleri ve tava gibi pişirme grubunda pek çok ürünler bu sürecini sahipleniyoruz. Pişirmeden sonra ise aksesuarlar ve ev tekstili ürünlerle sunum aşamasında da bulunuyoruz. 2015 yılı Mayıs ayında ise yemeğin hazırlık sürecinin bir parçası olan küçük ev aletleri alanına girdik. Aslında Karaca’nın bu alana girmesi gibi doğaldı. Çünkü yemek ile ilgili akla gelen ilk markalardan biri. Tüketicilere pazardaki mevcut ürünlerden daha yenilikçi seçenekler sunabilmek için yemek hazırlığı alanındaki küçük ev aletleri alanına girdik. Aslında bu alana girişimiz çok olmadı. Yaklaşık 2.5 yıl geçti. Tüketicilerin ihtiyaçlarını doğru tespit edip hızla büyüme elde ettik. Şimdiden küçük ev aletleri pazarında ilk 5 içinde yer almayı başardık” dedi.

2050’YE KADAR GARANTİ

Otomatik çay demleyen çay makinesinden mutfak robotlarına kadar 18 kategoride yer aldıklarını ve sadece yemeğin hazırlanma sürecine yönelik küçük ev aletleri geliştirmediklerini aktaran Bağcı, şunları anlattı: “Ürün gamımızı genişletmeye başladık. Girdiğimiz yeni alanlardan biri elektrik süpürgesi oldu. ‘Vantuz’ adında bir modeli satışa çıkardık. Yasal sınır içindeki en güçlü motorla en iyi verimi sağladık. Sadece güç değil, sessizlik konusunda da Vantuz iddialı. Bu güçteki bir motor sadece 73 desibel sesle çalışıyor. Modelimizin en önemli özelliği ise sunduğumuz filtre garantisi. Kolaylıkla çıkarılabilen ve yıkanabilen sünger bir filtreye sahip olan Vantuz’un filtre garantisini 2050 yılına kadar veriyoruz.”

Küçük ev aletleri alanındaki ana motivasyonlarının yenilik yapmak veya mevcutun üzerine bir yenilik katarak geliştirmek olduğunu anlatan Bağcı, ürünlerinin Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini ve büyük çoğunluğunu Türkiye’de üretildiğini sözlerine ekledi.

SADECE KENDİ MAĞAZALARINDA

KARACA’nın geliştirdiği küçük ev aletlerinin sadece kendi mağazalarında ve web sitesinde satıldığını belirten Bağcı, “Karaca’nın haricindeki noktalarda satış yapmıyoruz. Marka olarak ürünlerimizin deneyimini kendimiz sunmak istiyoruz. Bu yüzden kendi mağazalarımız haricinde hiçbir noktada yer almıyoruz. Şu anda kendimize ait olan yaklaşık 130 mağazamız var. 58 franchise noktamız yer alıyor. Toplamda Karaca ürünlerinin satıldığı nokta sayısı ise 1200 civarında” dedi.