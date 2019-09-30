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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
NEŞE KARANFİL
30.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tabak, kupa yok kartla ücretsiz akaryakıt var

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Tabak, kupa yok kartla ücretsiz akaryakıt var

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) aldığı karara göre kredi kartları ve banka kartlarıyla düzenlenen kampanyalar çerçevesinde ücretsiz akaryakıt ve LPG sunulabilecek, dağıtıcılar tarafından yürütülmekte olan sadakat kart uygulaması sürecek.

Dağıtıcılar promosyonların maliyetini bayilere yansıtmayacak. EPDK, 2010’da akaryakıt istasyonlarında verilen promosyonların kısıtlanmasına yönelik düzenleme yapmıştı. EPDK, son olarak “Petrol ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar Hakkında Kurul Kararı” aldı. Kurul kararıyla ayni promosyonların düzenlenmesine ilişkin mevcut yapı korundu. Eskiden verilen ve yasaklanan tabak, kupa, oyuncak, fizik hediyelerin verilmesine yönelik sınırlama devam edecek. Daha önce belirsizliğe neden olan, araçlarda bulunabilecek temel ihtiyaçların akaryakıt veya LPG otogaz alımından bağımsız tüketicilere hediyesine devam edilebilecek. İstasyonda kağıt mendil, araç kokusu, toz bezi gibi hediyelerde kısıtlama olmayacak.

İstasyonlarda sunulan oto yıkama, yağ değişimi, lastik değişimi gibi hizmetler tüketicilere ücretsiz veya indirimli sunulabilecek ve kampanya düzenlenebilecek. Karara göre üçüncü tarafların da katılımı dahil olmak üzere, karşılığı akaryakıt veya LPG olmak kaydıyla finansal promosyonlar düzenlenebilecek. Bu kapsamda kredi ve banka kartlarıyla düzenlenen kampanyalarla ücretsiz akaryakıt veya LPG sunulabilecek. Dağıtıcılar tarafından yürütülmekte olan sadakat kart uygulaması da devam edecek. Mevcut sözleşmeler ve kampanyalar 30 Haziran 2020’ye kadar sürdürülebilecek.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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