Tabak, kupa yok kartla ücretsiz akaryakıt var
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) aldığı karara göre kredi kartları ve banka kartlarıyla düzenlenen kampanyalar çerçevesinde ücretsiz akaryakıt ve LPG sunulabilecek, dağıtıcılar tarafından yürütülmekte olan sadakat kart uygulaması sürecek.
Dağıtıcılar promosyonların maliyetini bayilere yansıtmayacak. EPDK, 2010’da akaryakıt istasyonlarında verilen promosyonların kısıtlanmasına yönelik düzenleme yapmıştı. EPDK, son olarak “Petrol ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar Hakkında Kurul Kararı” aldı. Kurul kararıyla ayni promosyonların düzenlenmesine ilişkin mevcut yapı korundu. Eskiden verilen ve yasaklanan tabak, kupa, oyuncak, fizik hediyelerin verilmesine yönelik sınırlama devam edecek. Daha önce belirsizliğe neden olan, araçlarda bulunabilecek temel ihtiyaçların akaryakıt veya LPG otogaz alımından bağımsız tüketicilere hediyesine devam edilebilecek. İstasyonda kağıt mendil, araç kokusu, toz bezi gibi hediyelerde kısıtlama olmayacak.
İstasyonlarda sunulan oto yıkama, yağ değişimi, lastik değişimi gibi hizmetler tüketicilere ücretsiz veya indirimli sunulabilecek ve kampanya düzenlenebilecek. Karara göre üçüncü tarafların da katılımı dahil olmak üzere, karşılığı akaryakıt veya LPG olmak kaydıyla finansal promosyonlar düzenlenebilecek. Bu kapsamda kredi ve banka kartlarıyla düzenlenen kampanyalarla ücretsiz akaryakıt veya LPG sunulabilecek. Dağıtıcılar tarafından yürütülmekte olan sadakat kart uygulaması da devam edecek. Mevcut sözleşmeler ve kampanyalar 30 Haziran 2020’ye kadar sürdürülebilecek.
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