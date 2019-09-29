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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.09.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

TAB Başkanı Şahin: Balın kalitesinin tescili laboratuvarlardır

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TAB Başkanı Şahin: Balın kalitesinin tescili laboratuvarlardır

TAB Başkanı Ziya Şahin "Balın kalitesi dökerek, yakarak, yan-dik çevirerek anlaşılmaz. Balın kalitesinin tescili laboratuvarlardır. Bu konuda birliklerimize ve arıcılarımıza güvensinler" dedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, balın kalitesinin dökerek, yakarak, yan veya dik çevirerek anlaşılamayacağını belirterek, "Balın kalitesinin tescili, laboratuvarlardır. Bu konuda birliklerimize ve arıcılarımıza güvensinler." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda arıcılık konusunda bal üretiminin dışında alternatif ürünler elde etme çalışmalarının çok olumlu sonuçlarını aldıklarını belirtti.

Akademisyenler, birlikler ve üreticiler birlikte ortak hareket ettiğinde arıcılığın her geçen gün önemli bir gelir kapısı olduğunun daha da iyi anlaşıldığını vurgulayan Şahin, "Türkiye'de gerçekten arı konusunda bir gen zenginliği var. Hem floral hem de biyolojik yönüyle oldukça zengin bir coğrafya." diye konuştu.

"SON YILLARDAKİ ÇALIŞMALARLA BİR İVME KAZANDIK"

Üretim ve bu üretimi iyi değerlendirmek konusunda bundan önceki yıllarda ciddi çalışmaların yapılamadığının ve ciddi manada kayıpların yaşandığının altını çizen Şahin, şöyle devam etti:

"Çalışkan bir yapımız var. Üretiyorduk fakat hep tek ürün üzerine. Bunu üretime yöneltmek için yeterli çabayı sarf ettiğimizi söyleyemeyiz. Son yıllarda üniversitelerimizin, Türkiye Arıcılar Birliğimizin ve sahadaki arkadaşlarımızın çalışmalarıyla bir ivme kazandık. Gerçekten dünyada arıcılıkta biz lider ülkeyiz. Bu çalışmalar bal ve apiterapi konusunda desteklemeler olursa yurt dışından değişik yolla gelen ürünlerin önü kesilmiş olur."

"VATANDAŞLARIMIZ MARKALI BALLARI TERCİH ETSİNLER"

Bir dönem "sahte bal" olarak adlandırılan glikoz oranı yüksek merdiven altı ürünlerin piyasaya yayıldığını, bunun için uzunca bir zaman diliminde mücadele ettiklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de özellikle sertifikalı üretimin arttırılması için önemli çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımız Türkiye arıcısını takip etsin. Her ilde birliklerimiz var, bu birliklerimizde arıcılarımızın ürettiği ballar satılıyor. Vatandaşlarımız markalı balları tercih etsinler. Eğer kuşku duyuyorlarsa il müdürlüklerine müracaat edebilirler. Balın kalitesi dökerek, yakarak, yan-dik çevirerek anlaşılmaz. Balın kalitesinin tescili, laboratuvarlardır. Bu konuda birliklerimize ve arıcılarımıza güvensinler."

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