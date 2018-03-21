Suyu korumanın 10 basit yolu
TEMA Vakfı’nın çalşımasına göre 10 basit madde uygulandığında yılda dört kişilik bir ailenin 150 tonluk su kazancı, günlük kişi başına 102 metreküp su tasarrufu sağlanıyor. Günlük ortalama kişi başı su çekiminin 217 metreküp olduğunu düşünürsek, bu neredeyse yarı yarıya bir su tasarrufuna katkı sağlayacak.
1- Musluğu açık bırakmayın: Her gün sebzelerimizi elde yıkamak yerine, su dolu bir kapta yıkarsanız, çok daha az su tüketirsiniz. 4 kişilik bir aile bu yöntemle yılda ortalama 18 ton su kurtarabilir.
2- Bulaşıklarınızı elde değil makinede yıkayın: 4 kişilik bir ailenin günlük bulaşığını elde yıkarsanız, ortalama 84 - 126 litre su harcarsınız. Oysa bulaşık makinesi aynı bulaşığı sadece 12 litre su ile yıkar. Bu da bir yılda ortalama 26 - 40 ton suyu kurtarmanız demektir.
3- Diş fırçalarken, tıraş olurken suyu kapatın: Diş fırçalarken ya da tıraş olurken, kullanmadığımız halde açık bıraktığımız su gideri, yılda kişi başı ortalama 12 tondur. 4 kişilik bir ailede bu rakam ortalama 48 tondur.
4- Daha kısa duş alın: 5 dakikalık bir duş sırasında ortalama 60 lt su harcarsınız. 4 kişilik bir ailenin her bir ferdi duş süresini 1 dakika azaltırsa yaklaşık 18 ton su kurtarırsınız.
5- Gereksiz yere sifon çekmeyin: Tuvaleti çöp olarak kullanmayın. Dört kişilik bir ailenin her bir ferdi, günde bir kez sifonu amacı dışında çekerse yılda 16 ton su harcamış olur.
6- Sifona plastik bir şişe yerleştirin: 1.5 litrelik bir pet şişeyi su ile doldurarak sifonunuzun içine yerleştirin. Sadece bu basit bir önlemle bile yılda 1 ton su kurtarabilirsiniz.
7- Duş başlığınız değiştirin: Yeni çıkan suyu daha iyi bir şekilde püskürten ekonomik duş başlıklarından alın. Böylece suyu daha az açarak daha tazyikli bir duş alabilirsiniz.
8- Muslukları tamir ettirin: Evdeki tüm muslukları su kaçırmadığından emin olum. Gerekirse tamir edin. Her saniye bir damla damlayan musluk yılda 1 ton su harcar.
9- Su kaçaklarını engelleyin: Evinizdeki ya da apartmanınızdaki su borularını yenileriyle değiştirin ya da tamir ettirin. Eski tip borular tonlarca su harcar.
10- Çamaşır makinesini ekonomik kullanın: Bir çamaşır makinesi tek bir çalıştırmada 176 litre su harcar. Makinenizi haftada bir kez bile az kursanız, yılda 9 ton suyu kurtarırsınız.
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