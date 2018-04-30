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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
30.04.2018 - 15:40, Son Güncelleme:

Prens, Mövenpick Otelleri'ndeki hissesini 566 milyon dolara sattı

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Prens, Mövenpick Otelleri'ndeki hissesini 566 milyon dolara sattı

Bodrum'da yaptığı tatillerle de Türkiye'nin gündemine girmeyi başaran Suudi Arabistan'ın en zengin iş adamı ve Veliah Prens Muhammed Bin Selman'ın kuzeni olan El Velid bin Talal'ın yüzde 33 hissesine sahip olduğu Mövenpick Otelleri 566.4 milyon dolara satıldı. Mövenpick'in ikisi İstanbul'da, birer tanesi de Ankara ve İzmir'de olmak üzere Türkiye'de dört oteli var

Fransa merkezli konaklama devi Accor Hotels, İsviçre merkezli oteller zinciri Mövenpick satın almasını bitirdi. Mövenpick'in Türkiye'de de 4 oteli bulunuyor.

Açıklamaya göre 560 milyon İsviçre Frangı yani 566.4 milyon dolara yapılan anlaşma 2018 yılının 2. çeyreğinde tamamlanacak.

1973 yılında İsviçre'de Mövenpick'in restoran işletmesinin genişlemesi kapsamında kurulan otel zincirinin yüzde 33.3'lük hissesi Bodrum sevgisiyle bilinen Suudi Arabistan'ın  en zengini Prens El Velid bin Talal'e ait. 

Prens, Mövenpick Otellerindeki hissesini 566 milyon dolara sattı

Hatırlanacağı üzere El Velid bin Talal, geçtiğimiz aylarda ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ters düşmüş ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ayn Ritz Carlton'da tutuklu kaldıktan sonra anlaşarak serbest kalabilmişti.

 Gözaltıların emrini veren Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhhammed bin Selman'ın kuzeni ve Kral Selman'ın yeğeni olan Prens'in, Citigroup ve Twitter gibi uluslararası şirketlerde de hisseleri bulunuyor.

Mövenpick bünyesinde dört tanesi Türkiye'de olmak üzere EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde toplam 84 otel bulunuyor ve 20 binden fazla odayla hizmet veriliyor ve 2021 yılında açılmak üzere 42 otelin de inşası sürüyor.

ACCOR HOTELS'DE DE HİSSESİ VAR

Mövenpick Holding tarafından yapılan açıklamada şirketin satışa rağmen gıda ve içecek kolu olan Mövenpick Fine Foods, Mövenpick Wein ve Marché Interntional ile güçlü büyümesine devam edeceği vurgusu yapıldı.

Accor CEO'su Sebastien Bazin ise "Mövenpick satın almasıyla Avrupa pazarındaki liderliğimizle özellikle Orta Doğu ve Afrika'da gelişmekte olan pazarlardaki büyümemizi konsolide edeceğiz." dedi. Fransız grubun bünyesinde Pullman, Raffles, Novotel ve Mercure gibi markalar bulunuyor.

Öte yandan, Suudi Arabistanlı milyarder El Velid bin Talal'in şirketi Kingdom Holding'in Mövenpick Otelleri'nin satıldığı Accor Hotels'te de yüzde 5.7 hissesinin bulunduğu ortaya çıktı.

 

 

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