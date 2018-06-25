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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) -
25.06.2018 - 16:41, Son Güncelleme:

Suudi iş adamının 50 milyon dolarlık yatına yakıt ve gıda takviyesi

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YUNANİSTAN’ın Rodos Adası’ndan Bodrum’a getirilen, Suudi iş adamı Şeyh Abdul Mohsen Abdulmedik Al Sheikh’in 73 metre uzunluğundaki 50 milyon dolarlık yatına, 2 milyon liralık akaryakıt ve 800 bin liralık gıda takviyesi yapıldı.

SUUDİ Arabistan’ın önde gelen ailelerinden Al Nahyan’a mensup iş adamı Şeyh Abdul Mohsen Abdulmedik Al Sheikh’e ait olduğu belirtilen, 73 metre uzunluğunda ve 50 milyon dolar değerindeki ’Coral Ocean’ isimle yat, bu sabah, Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan Bodrum’a getirildi.

Suudi iş adamının 50 milyon dolarlık yatına yakıt ve gıda takviyesi

Yalıkavak Koyu açıklarında demirlenen dev yat, daha sonra Yalıkavak Limanı’na yanaştırıldı. Mini denizaltısı, helikopter pisti, sauna, sinema salonu, fitness merkezi, 2’si kapalı 3 havuzu bulunan, 19 kişilik personelin görev yaptığı yat, yerli- yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yatı görenler, fotoğrafını çekti.
Suudi iş adamının 50 milyon dolarlık yatına yakıt ve gıda takviyesi

Limana yanaştırılan lüks yata Aliağa rafinerisinden getirilen 17 tanker ile yaklaşık 2 milyon liralık akaryakıt ile Bodrum şehir merkezindeki bir toptancıdan, yaklaşık 800 bin liralık gıda takviyesinin yapıldığı belirtildi. Yat personeli, yiyecekleri kasalarla 2 saat boyunca yata taşıdı.
Suudi iş adamının 50 milyon dolarlık yatına yakıt ve gıda takviyesi

Cenevre’de Denizlerimizi Koruyalım Vakfı’nı kuran, başta köpekbalıkları olmak üzere okyanusta yaşayan memelilerin yaşamını yakından takip eden ve iyi bir dalgıç olan Şeyh Abdul Mohsen Abdulmedik Al Sheikh’in, ailesiyle birkaç gün içinde özel jetle Milas- Bodrum Havalimanı’na geleceği, oradan helikopterle yata geçeceği, Türkiye kıyıları ile Yunanistan adalarını kapsayan 2 haftalık mavi yolculuğa çıkacağı öğrenildi.
Suudi iş adamının 50 milyon dolarlık yatına yakıt ve gıda takviyesi



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