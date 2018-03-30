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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.03.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

"Suudi Arabistan'ın yeni petrolü güneş enerjisi olacak"

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"Suudi Arabistan'ın yeni petrolü güneş enerjisi olacak"

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı üyesi Suud el-Kahtani, ülkesinin yeni petrolünün "güneş enerjisi" olacağını belirtti.

Kahtani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük güneş enerjisi projesini uygulamak için Suudi Arabistan'ın Japon şirketiyle imzaladığı mutabakat zaptına değindi.

Kraliyet Divanı üyesi Kahtani şu ifadeleri kullandı:
"Suudi Arabistan'ın yeni petrolü güneş enerjisi olacak. Güneş enerjisinden elektrik üretecek dünyanın en büyük projesini ancak Suudi Arabistan yapabilir. Tıpkı petrolü keşfettiğimiz gibi güneş enerjisi projesinden de kısa sürede sonuçlar alacağız."
Suudi Arabistan'ın coğrafi konumunun yanı sıra sahip olduğu geniş alanlar ve iklim koşullarının güneş enerjisi projelerine yatırım yapmaya elverişli olduğuna dikkati çeken Kahtani, güneş enerjisi projesinin hayata geçirilmesi için kullanılacak ham maddelerin tümü olmasa bile çoğunun ülkesinde mevcut olduğunu belirtti.

Kahtani, ekonomik dönüşümü sağlayacak 2030 Vizyonu kapsamında hayata geçecek büyük projeler için enerjiye ciddi ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da geçen hafta salı günü yayımlanan haberde, ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD'deki temasları çerçevesinde güneş enerjisi alanında dünyanın en büyüğü olacak "2030 Güneş Enerjisi Projesi" için Japon firması Softbank'ın Başkanı Masayoshi Son ile mutabakat zaptı imzaladığı belirtilmişti.

Anlaşma gereği, güneşten elektrik üretimini sağlayacak yeni bir şirketin kurulacağı aktarılan haberde, 2030 yılında 150 ila 200 gigawatt elektrik üretimi sağlayacak güneş enerjisi panellerinin Suudi Arabistan'da üretilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütüleceği ifade edilmişti.

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