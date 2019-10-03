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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.10.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'dan "üretim istikrara kavuştu" açıklaması

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Suudi Arabistan'dan "üretim istikrara kavuştu" açıklaması

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman "Petrol üretimimiz tekrar istikrara kavuştu ve tümüyle eski haline getirdik. Saldırılara ilişkin sayfayı artık çevirdik" dedi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıların ardından petrol üretiminin normal seviyelere döndüğünü belirterek, "Petrol üretimimiz tekrar istikrara kavuştu ve tümüyle eski haline getirdik. Saldırılara ilişkin sayfayı artık çevirdik." dedi.

Selman, Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Rusya Enerji Haftası" kapsamında düzenlenen "İstikrarsız Bir Dünyada Enerji Bağlılığını Korumak" başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Saudi Aramco'nun 2 tesisine yapılan saldırıların ardından durumun tekrar istikrara kavuştuğunu anlatan Abdülaziz bin Selman, "Petrol üretimimiz tekrar istikrara kavuştu ve tümüyle eski haline getirdik. Saldırılara ilişkin sayfayı artık çevirdik." diye konuştu.

Selman, Suudi Arabistan'ın mevcut petrol üretim kapasitesinin günlük 11,3 milyon varil olduğunu dile getirerek, "Kasımda eski seviyelere döneceğiz. Çünkü yükümlülüklerimiz var, bu yükümlülükleri yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

Saldırılara rağmen güvenilir bir petrol tedarikçisi olduklarını ispat ettiklerini savunan Prens Selman, "Başardığımız işi herkese göstermeye hazırız, herkesi tesislerimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

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