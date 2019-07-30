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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.07.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'dan deniz nakliyecisi Maersk'e izin

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Suudi Arabistan'dan deniz nakliyecisi Maersk'e izin

Suudi Arabistan Liman Otoritesi, dünyanın en büyük deniz nakliye şirketlerinden Maersk'e bağlı "Maersk Suudi Arabistan'a" ülkenin tüm limanlarında çalışma ruhsatı verildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Liman Otoritesi, Maersk'in yerel iştiraki Maersk Suudi Arabistan için ülkenin tüm limanlarında faaliyet gösterebilmesi için ruhsat verdi. 
Açıklamada, söz konusu kararın, verimlilik, performans ve limanlarda sunulan hizmetlerin artırılmasının yanı sıra bilginin ve küresel deneyimin transferi ile bölgeye uyarlanmasının hedeflendiği kaydedildi. 
Bu adımın, Suudi Arabistan'da yer alan limanlarındaki operasyonel ve lojistik işlemler için uygun ortamın sağlanmasında ve deniz taşımacılığında daha fazla küresel deniz nakliye hattının bölgeye çekilmesine yardımcı olacağı aktarıldı.

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