Suudi Arabistan’da kadınlar otomobil kullanmaya başlıyor
Suudi Arabistanlı yetkililer, kadınların otomobil kullanmasına yönelik yasağın 24 Haziran’da sonlanacağını açıkladı. Veliaht Prens Muhammed Bin Salman, kadın iş gücünün artmasını istiyor.
Suudi Arabistan’daki kadınların 24 Haziran’dan itibaren ülkede araç kullanmalarına izin verilecek. Böylelikle uzun yıllardır süren yasak sona ermiş olacak. Suudi Arabistan Trafik Genel Müdürü General Mohammed Bassami, bu yöndeki ilk duyurudan yaklaşık sekiz ay sonra ülkedeki kadınların araç kullanmaya başlayacaklarını açıkladı. Hükümet, 18 yaş ve üzeri tüm kadınların ehliyet başvurusunda bulunabileceğini söylüyor. Suudi Arabistan’da beş şehirde kadınlara yönelik bir çok sürücü kursu açıldı. Bu kurslarda uluslararası sürücü ehliyeti olan Suudi kadınlar da eğitmenlik yapacak. Yurtdışından alınmış ehliyete sahip olan kadınların ise Suudi ehliyeti için ayrı bir başvuru yapmaları gerekecek.
PRENS KALDIRDI
Yasağın kaldırılmasının arkasındaki ismin 32 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed Bin Salman olduğu belirtiliyor. Yeni bir ekonomik politika uygulamaya çalışan Salman’ın bu kararı, muhafazakâr krallığı dünyaya açma, ekonomisini artırma ve ülkesinin petrole olan bağımlılığını azaltma girişimlerinin bir parçasını oluşturuyor. Prens’in “Vizyon 2030” reformu kapsamında, kadınların şu anki yüzde 22’ye kıyasla ülkedeki iş gücünün üçte birini oluşturması hedefleniyor. Hükümet, kadınların bir şoför tutmak yerine kendilerinin araç sürebilecek olmalarının, onları çalışmaya teşvik edebileceği görüşünde.
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