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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
04.02.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan ve BAE ortak kripto para birimlerini tanıttı

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Suudi Arabistan ve BAE ortak kripto para birimlerini tanıttı

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin çıkardıkları ortak para birimi Aber tanıtıldı.

Suudi Arabistan Para Ajansı (SAMA) ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (UAECB) yaptıkları ortak açıklamada, geliştirdikleri ortak kripto para birimi Aber’i tanıttı. iki ülke arasındaki sınır ötesi işlemler için kullanılacak kripto para birimi, Proof-of-Concept(PoC) algoritması kapsamında, sınır ötesi işlemlerde havale yapma konusunda Blockchain ve dağıtık defter teknolojileriyle kullanılacak.

Açıklamada, bazı ülkelerdeki merkez bankalarının blockchain ve dağıtık defter teknolojilerinin kullanıldığı pilot uygulamalara dikkat çekildi. Yapılan açıklamaya göre projenin ortak yapılmasının temel sebebi, iki ülkenin de de havale konusunda yeni bir sisteme ihtiyaç duymasının yanı sıra SAMA ve UAECB’in uluslararası havale teknolojisini geliştirmek istemesi olarak açıklandı. Bu proje aynı zamanda herhangi bir nedenden dolayı kesintiye uğramaması için merkezi sistemlere ek bir de yedek sistem kullanma olanağını sağlayacaktır.

Açıklamada, SAMA ve UAECB’in pilot projelerinin yerel ve uluslararası alanda fayda sağlayacağı dile getirilerek, bu projenin dünyada gelişen modern teknolojiye ayak uydurmak amacıyla hayata geçirildiği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan bilgilere göre, ilk aşamada teknik yönlerin odak noktası olacağı ve her ülkede sınırlı sayıda banka ile sınırlandırılacağı ifade edilen açıklamada, “Herhangi bir teknik sorunla karşılaşılmaması durumunda, gelecekteki ekonomik ve yasal gereklilikler incelenecek” ifadelerine yer verildi.

BAE- Suudi Arabistan Koordinasyon İcra Kurulu 17 Ocak’ta BAE başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirdiği toplantının ardından ortak entegrasyon vizyonunu uygulamak için her iki ülkenin de çıkarlarına hizmet edecek projeyi açıkladı.

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