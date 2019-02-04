Suudi Arabistan tarıma ağırlık verecek
Suudi Arabistan Kralı Selman 'Sürdürülebilir Kırsal Tarım Programı'nı başlattı.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Riyad’da bulunan Yemame Sarayı’ndaki ofisinde, Arap kahvesinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması, arıcılık ve bal üretimi, gül ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, meyve üretimi, işlenmesi ve pazarlanması, küçük ölçekli balıkçılar ve balık çiftliklerinin kapasitesinin güçlendirilmesi, küçük hayvancılık sektörünün geliştirilmesi, sulanmayan mahsullerin üretilmesi, küçük işletmeler ve tarımsal faaliyetlerin katma değerini artırma gibi umut verici 8 sektörü hedefleyen ‘Sürdürülebilir Kırsal Tarım Kalkınma Programı’nı başlattı.
Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan bilgilere göre, Kral Selman, Sürdürülebilir Kırsal Tarım Kalkınma Programı’nın başlatılmasını öngören Kraliyet emrini imzaladığı törende bir konuşma yaparak, Suudi Arabistan’ın elde ettiği başarılar nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdurrahman el-Fadli ise, 2030 Vizyonu’nun bir meyvesi olarak, Sürdürülebilir Kırsal Tarım Kalkınma Programı’nı başlatması nedeniyle Kral Selman’a teşekkürlerini sundu.
Programın ilk aşamasının 2025 yılına kadar devam edeceği bilgisini veren el-Fadli, programın 9 milyar riyal değerinde olduğunu söyleyerek, sosyal ve ekonomik kazanımları nedeniyle, Suudi Arabistan’daki çiftçiler ve aileleri tarafından sevinçle karşılandığını vurguladı.
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