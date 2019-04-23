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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.04.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan petrol için harekete geçti

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Suudi Arabistan petrol için harekete geçti

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih "Suudi Arabistan, petrol piyasasında istikrarın sağlanmasına çalışan politikalarına devam edecek. İlerleyen haftalarda diğer petrol üreticileri ve tüketicilerle piyasalarda dengenin korunması için istişarede bulunacak" dedi.

Suudi Arabistan, petrol piyasasında istikrarın muhafaza edilmesi ve petrol tedarikinin sağlanması için petrol üreticisi ülkelerle istişarelerde bulunacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, ABD yönetiminin, İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan ülkelere yeni muafiyet hakkı verilmemesi kararının ardından yazılı açıklama yaptı. 

Ülkesinin petrol piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Suudi Arabistan Enerji Bakanı Falih, şu ifadeleri kullandı: 

"Suudi Arabistan, petrol piyasasında istikrarın sağlanmasına çalışan politikalarına devam edecek. İlerleyen haftalarda diğer petrol üreticileri ve tüketicilerle piyasalarda dengenin korunması için istişarede bulunacak." 

Beyaz Saray'dan bugün yapılan yazılı açıklamada, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu. 

Açıklamada, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortak şekilde küresel enerji piyasalarına tedarik konusunda güvence sağladıkları kaydedilerek, "İran petrolü piyasadan çekildikten sonra da küresel talebin karşılanacağını garanti etmek üzere bu vakitli adımı atma konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verilmişti. 

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