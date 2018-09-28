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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.09.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan, Etiyopya’dan elektrik satın alacak

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Suudi Arabistan, Etiyopya’dan elektrik satın alacak

Suudi Arabistan’nın enerjide petrol ve gaza olan bağımlılığını azaltmak için Etiyopya’nın Hedasi Barajı’nda üretilen elektriği satın almak için fizibilite çalışmaları başlattığı bildirildi.

İNGİLTERE merkezli Climate Home’un haberine göre, Körfez İşbirliği Konseyi Bağlantı Otoritesi (GCCIA), Etiyopya’nın su kaynaklarından ürettiği elektriği Kızıldeniz’in altından önce Yemen’e buradan da Suudi Arabistan’a ulaştıracak elektrik hattı için fizibilite çalışması başlattı.

GCCIA Başkanı Ahmed Ali el-İbrahim, “Biz enerji alanında zenginiz ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri olarak fosil yakıtlara bağımlıyız. Ama artık enerji üretimimiz için gaz ve petrole güvenmeye devam edemeyiz çünkü bu bizim ana gelir kaynaklarımızdan da biri.” diye konuştu.

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek gibi bir yaklaşıma sahip olduklarını ifade eden el-İbrahim, “Bu sebepten ötürü yenilebilir enerji, nükleer enerji ve hidroelektrik alanında arayışlardayız.” dedi.

El-İbrahim, Yemen’deki savaşın “eninde sonunda” son bulacağını kaydederek, hem Yemen’de hem de çevre ülkelerde enerji ihtiyacının artacağına işaret etti.
Etiyopya’nın sahip olduğu hidroelektrik alanın “cezbedici” olduğunu söyleyen el-İbrahim, fizibilite çalışmalarının yaklaşık 2 yıl süreceğini ifade etti.
Etiyopya'nın, Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Sorunun çözülmesi için Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yapılan müzakereler, anlaşmazlıklar nedeniyle defalarca durdurulmuş ve yeniden başlatılmıştı.
Tamamlandığında 6 bin megavatlık elektrik üretmesi öngörülen, Afrika'nın en büyük barajı olacak projenin toplam maliyetinin yaklaşık 4,8 milyar doları bulması bekleniyor.

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