‘Sütten’ gelen büyüme

Katma değerli sütlü atıştırmalık kategorisinde faaliyet gösteren Danone Türkiye, 2017’de yüzde 11 büyüme yakaladı. 2018’de de çift haneli büyüme hedefleyen şirket, 2021 yılında ise şu anda yüzde 24 olan pazar payını yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyor. Şu anda faaliyet gösterdikleri pazarın büyüklüğünün 1.4 milyar TL seviyelerinde olduğunu ifade eden Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürü Emre Kaşıkcı, 2021 yılına kadar ise pazardaki büyüklüğün 2.5 milyar TL seviyelerinde olmasını beklediklerini dile getirdi.

HEDEF JAPONYA’YI GEÇMEK

Çocuklara ve yetişkinlere ara öğünlerde sütlü tatlı alternatifler sunduklarının altını çizen Kaşıkcı, “Danone olarak katma değerli sütlü atıştırmalıklar kategorisinin lider oyuncusuyuz. En yakın rakibimizin pazar payı ise yüzde 17-18 civarında. 3-4 yılda yaptığımız inovasyonlarla tamamen atıştırmalık ve ara öğün odaklı bir portföy oluşturduk. Bu portföy 5 markadan oluşuyor. Bunlar Activia, Danette, Danino, Disney ve Danone. 5 markada son 4 yılda 60’a yakın yeni ürün piyasaya çıkardık. Odağımızı tamamen sütlü atıştırmalıklara verdik. Bununla birlikte büyümeyi ve kârlılıkta gelişmeyi sağladık. Türkiye, 2017’de dünyadaki Danone ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke konumuna geldi. İlk ülke Arjantin ikinci sırada ise Belarus yer aldı” diye konuştu. Türkiye’nin ciro olarak Danone ülkeleri arasında 11’inci sırada yer aldığını belirten Kaşıkcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “47 ülke var. Ancak 2-3 ülkenin oluşturduğu gruplar da var. Bunlar ayrıldığında ülke sayımız 100’ün üstüne çıkıyor. Hedefimiz Türkiye olarak ilk 10’a girmek. 10’uncu ülke de Japonya. Japonya ile tatlı bir rekabet halindeyiz.”

AR-GE’YE 10 MİLYON TL

Türkiye’de üretimin Lüleburgaz’daki fabrikalarında yapıldığını belirten Kaşıkcı, “ 200 ton süt işleme kapasitesine sahibiz. Sütümüzü tamamen Trakya bölgesinde karşılıyoruz. Trakya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sütte onaylı tek ari bölge. Biz Trakya’nın bu özelliğinden faydalanmak için bu bölgede fabrika kurduk. Toplamda kendi çalışanımız 500 ama büyük bir ekosistemiz. Bizim çalışanımız olmayan ancak bizimle birlikte olan yaklaşık 60 bin kişi bulunuyor” ifadelerini kullandı. Danone Türkiye’nin hem tamamen Türk mühendisleri tarafından üretilen hem de formülü yurtdışından gelen ürünleri ürettiğini belirten Kaşıkcı, “Örneğin ‘milkshake’ ürünümüz tamamen Türkiye’de üretildi. Paket dizaynından içeriğine kadar tamamı Türkiye’de yapıldı. Bu ürünümüz yaklaşık 10 ülkede lanse edildi. 2015’ten bu yana Ar-Ge’ye 10 milyon TL, makine ve pazarlama yatırımları da dahil edilince toplam tutar 100 milyon TL’yi aşıyor” dedi.

KANTİN ŞARTLARINA UYUYORUZ

ATIŞTIRMALIK ürün grupları içinde besin değerleri bakımından hangi noktada olduklarına baktıklarını söyleyen Kaşıkcı, “Kuralların içinde kalıyoruz. Muadil olduğumuz atıştırmalık gruplarına göre ciddi anlamda sağlıklıyız. Ürünlerimizde protein, kalsiyum gibi kaloriyi dolduracak beslenme unsurları var. Ürünlerimiz hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hem de Danone’nin global ölçekte belirlediği standartlar dahilinde üretiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçmişte bir mevzuat yayınladı. Gazlı içecekler ve şeker oranı belli bir seviye üstünde olan ürünlerin kantinlerde satılamayacağı açıklandı. Bizim ürünlerimizin tamamı ise kantinlerde ‘satılabilir ürünler’ kategorisinde. Çünkü rakiplerimize oranla ürünlerimizde kullandığımız şeker miktarı 3’te 1 oranda daha az” diye konuştu.