Süt fiyatına 25 kuruşluk destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulusal Süt Konseyinin tavsiye fiyatı olan 1.70 liralık sütün litre fiyatının, 25 kuruşluk desteklemeyle 1.95 lira olacağını açıkladı.
Bakan Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada “Litre başına vermekte olduğumuz ortalama 10 kuruş ‘Süt Prim Desteği’, 15 kuruş daha artırılarak 25 kuruşa yükseltildi” ifadelerini kullandı. 1 Ocak-31 Ocak 2018 tarihleri arasında sütün litre fiyatı 1.40 TL’ydi. 1 Şubat-30 Haziran 2018 arasında ise sütün litre fiyatı 1.53 TL olarak belirlenmişti. 15 Ağustos – 31 Aralık 2018 tarihleri için belirlen fiyat ise 1.70 TL’ydi.
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