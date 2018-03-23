Susuzluk tehdidi ekonomik büyümeyi engelliyor

Tüm dünyada bulunan su kaynaklarının sadece yüzde 2.5’u içme suyu olarak kullanılabiliyor. Su, hijyen, enerji, teknoloji alanında global lider olan ve tüm dünyada susuzluk sorununa dikkat çekmek için faaliyetlerde bulunan Ecolab da ekonomi için kritik olan su kullanımının planlanmasının önemine dikkat çekti.Endüstrinin karşı karşıya kaldığı susuzluk tehdidi ekonomik büyümenin önünde büyük bir engel oluşturuyor.

Carbon Disclosure Project (CDP)’nin 2016 Küresel Su Raporu’na göre, 2016 yılında 607 şirket susuzluk, kuraklık, sel gibi nedenlerle bir önceki yıla göre 5 kat daha fazla zarar ederek 14 milyar dolar kaybetti.

Su, hijyen, enerji teknolojileri ve hizmetleri alanında global lider olan ve tüm dünyada susuzluk sorununa dikkat çekmek için faaliyetlerde bulunan Ecolab’ın Türkiye Genel Müdürü Hülya İbrahim, “Endüstride kullanılan su, toplam tüketimde tarımdan sonra yüzde 20’lik pay ile ikinci sırada yer alıyor. Ekonomik gelişmenin sürmesi için su kullanımını daha iyi yönetmek ve bu sınırlı kaynağı koruyacak teknolojileri hayata geçirmeleri şart” dedi.2030 yılına kadar su arzının yüzde 40 oranında artmasıyla birlikte dünyanın ciddi su sorunu ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken İbrahim, “Suyun geri dönüşümünün sağlanması, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, mevcut kaynakların korunması ile sürdürülebilir bir ekonominin yaratılabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

SU TÜKETİMİNİ YÜZDE 38 AZALTTIK

Nalco Water çözümü ile ‘toplam su tüketimini azaltma’ misyonuna paralel olarak üretimde de daha az su kullanılmasını sağlamanın Ecolab’ın temel hedeflerinden birisi olduğunu belirten İbrahim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretimdeki saha operasyonlarının çevresel etkilerini azaltacak kimyasal çözümler, katkılar ve analizler sağlayan Nalco Water, üreticilerin daha az su ve enerji kullanmasına, kullanılan ve üretilen suyu arıtıp temizlemesine yardımcı olur.

Bu doğrultuda Ecolab İstanbul fabrikası, Ağustos 2017'den bu yana yüzde 38’i aşan bir oranda su tüketimini azaltmış; 3 bin 840 m3 su tasarrufu yaptı. Bu, 4 kişilik bir ailenin 3 bin 840 günlük ya da 3 bin nüfusa sahip bir kasabanın günlük su ihtiyacıyla eşdeğer... Ayrıca günlük 30 metreküp atık su, Ecolab çözümleriyle tekrar kullanılabilir hale getiriliyor. Su olmazsa üretim de yapılamaz. Bu nedenle Türkiye’deki işletmelerin üretime geçmeden önce bir su planlaması yapması gerekiyor, halihazırda üretim yapan fabrikalarda ise mutlaka suyun geri dönüşümü için çözüm üretilmeli.