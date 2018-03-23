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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
23.03.2018 - 15:31, Son Güncelleme:

Susuzluk tehdidi ekonomik büyümeyi engelliyor

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Susuzluk tehdidi ekonomik büyümeyi engelliyor

Bu yıl “su için doğa” temasının seçildiği 22 Mart Dünya Su Günü çerçevesinde 21. yüzyılda karşı karşıya kalınacak susuzluk sorununa karşı doğa kaynaklı çözümler üretilmesini hedefleniyor.

Tüm dünyada bulunan su kaynaklarının sadece yüzde 2.5’u içme suyu olarak kullanılabiliyor. Su, hijyen, enerji, teknoloji alanında global lider olan ve tüm dünyada susuzluk sorununa dikkat çekmek için faaliyetlerde bulunan Ecolab da ekonomi için kritik olan su kullanımının planlanmasının önemine dikkat çekti.Endüstrinin karşı karşıya kaldığı susuzluk tehdidi ekonomik büyümenin önünde büyük bir engel oluşturuyor.

Carbon Disclosure Project (CDP)’nin 2016 Küresel Su Raporu’na göre, 2016 yılında 607 şirket susuzluk, kuraklık, sel gibi nedenlerle bir önceki yıla göre 5 kat daha fazla zarar ederek 14 milyar dolar kaybetti.

Su, hijyen, enerji teknolojileri ve hizmetleri alanında global lider olan ve tüm dünyada susuzluk sorununa dikkat çekmek için faaliyetlerde bulunan Ecolab’ın Türkiye Genel Müdürü Hülya İbrahim, “Endüstride kullanılan su, toplam tüketimde tarımdan sonra yüzde 20’lik pay ile ikinci sırada yer alıyor. Ekonomik gelişmenin sürmesi için su kullanımını daha iyi yönetmek ve bu sınırlı kaynağı koruyacak teknolojileri hayata geçirmeleri şart” dedi.2030 yılına kadar su arzının yüzde 40 oranında artmasıyla birlikte dünyanın ciddi su sorunu ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken İbrahim, “Suyun geri dönüşümünün sağlanması, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, mevcut kaynakların korunması ile sürdürülebilir bir ekonominin yaratılabileceğine inanıyoruz” diye konuştu. 

SU TÜKETİMİNİ YÜZDE 38 AZALTTIK

Nalco Water çözümü ile ‘toplam su tüketimini azaltma’ misyonuna paralel olarak üretimde de daha az su kullanılmasını sağlamanın Ecolab’ın temel hedeflerinden birisi olduğunu belirten İbrahim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretimdeki saha operasyonlarının çevresel etkilerini azaltacak kimyasal çözümler, katkılar ve analizler sağlayan Nalco Water, üreticilerin daha az su ve enerji kullanmasına, kullanılan ve üretilen suyu arıtıp temizlemesine yardımcı olur.

Bu doğrultuda Ecolab İstanbul fabrikası, Ağustos 2017'den bu yana yüzde 38’i aşan bir oranda su tüketimini azaltmış; 3 bin 840 m3 su tasarrufu yaptı. Bu, 4 kişilik bir ailenin 3 bin 840 günlük ya da 3 bin nüfusa sahip bir kasabanın günlük su ihtiyacıyla eşdeğer... Ayrıca günlük 30 metreküp atık su, Ecolab çözümleriyle tekrar kullanılabilir hale getiriliyor. Su olmazsa üretim de yapılamaz. Bu nedenle Türkiye’deki işletmelerin üretime geçmeden önce bir su planlaması yapması gerekiyor, halihazırda üretim yapan fabrikalarda ise mutlaka suyun geri dönüşümü için çözüm üretilmeli.

 

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