Susuz temizlik

OTOMOBİLİNE iyi bakmak isteyenler her hafta, hatta bazen haftada iki kez mutlaka otomobilini yıkatıyor. Otomobili yıkatmak ise günün önemli bir zamanından fedakarlık etmek demek. Önce otomobil, oto yıkamacıya götürülür. En az 1 saat beklenir. İşte bu zaman kaybının önüne geçmek için girişimciler yeni nesil çözümler geliştiriyor. Bunlardan biri de OtoParlat oldu. OtoParlat, kullanıcılarının ayağına oto yıkama hizmetini götüren bir hizmet sunuyor. Startup’ın en önemli özelliği ise susuz temizleme.

SU KULLANILMIYOR

OtoParlat’ın, Haziran 2018’de hayata geçtiğini aktaran şirketin kurucusu Akif Can Tuncel, “OtoParlat mobil uygulama ve web sitesi üzerinden sipariş alarak müşterilerinin araçlarını bulunduğu yerde su kullanmadan temizliyor. Aslında ‘yeni nesil oto yıkama’ diyebiliriz” diye konuştu. Her şeyden önce müşterilerine bir zaman tasarrufu sağladıklarını ifade eden Tuncel, şunları söyledi: “Araç yıkatma işlemi oto yıkamacıya gidiş-geliş, bekleme gibi süreçlerle 2 saati bulabiliyor. Biz OtoParlat olarak 2 dakikada sipariş alıyor ve müşterilerimiz çalışırken, alışveriş yaparken, kahve içerken, evinde dizi izlerken, yani kısaca günlük hayatlarının akışını bozmadan araçlarını temizliyoruz.”

90 LİTRELİK TASARRUF

En önemli özelliklerinin susuz yıkama özelliği olduğunu vurgulayan Tuncel, “Araç temizliği başına da ortalama 90 litre su tasarrufu sağlıyoruz, böylelikle yakın gelecekte önem kazanacak bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. Susuz araç temizliği için özel olarak geliştirilmiş solüsyonumuzun yüzde 80 oranında organik olmasından dolayı çevreye ve araçlarının boyasına da zarar vermiyoruz” dedi.

OtoParlat’ın nasıl çalıştığına yönelik bilgiler de veren Tuncel, “iOS ve Android telefonlarda OtoParlat uygulaması indirilerek kolayca sipariş verilebiliyor. Sipariş bize ulaştığında aracın bulunduğu yere giderek sahibinden anahtarı almaya gerek duymadan aracın dışını temizliyoruz. Sadece araç içi temizliği siparişi veren kullanıcılarımızın anahtarlarına ihtiyaç duyuyoruz. Şu an Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Bakırköy ve Sarıyer ilçelerinin büyük kısmında hizmet veriyoruz. Hizmet bölgelerimizi de her geçen gün genişletiyoruz. 2019 yılında hedefimiz, İstanbul’un tüm ilçelerinde hizmet verebiliyor olmak. Sonraki yıllarda ise diğer büyük şehirlerde hizmet vermeye başlamayı ve daha sonra yurtdışına açılmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

6 BİNDEN FAZLA KULLANICISI VAR

KURULDUKLARINDAN bu yana 6 bin 250 kullanıcıya ulaştıklarını söyleyen Tuncel, “Aldığımız her sipariş sonrası müşterilerimizden aldıkları hizmeti puanlamalarını talep ediyoruz. Bu puanlamaların sonucunda uygulama marketlerinde 5 üzerinden 4.88’lik gibi bir ortalama puana ulaştık. Bu memnuniyet oranı hızlı büyümemizde bizi daha da çok cesaretlendiriyor” dedi.

WORKUP ÇATISI ALTINDA

İŞ Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup programında yer aldıklarını anlatan Tuncel, “2019 yılında kabul edildiğimiz programda aldığımız mentorluk desteği sayesinde benzer sorunlarla karşılaşmış girişimlerden elde ettiğimiz öğrenimler sayesinde potansiyelimizi yeniden keşfederek bakış açımızı değiştirdik. Workup ile yeni nesil girişimcilik konularında tüm duyularımızın açıldığını ve vizyonumuzun genişlediğini söyleyebilirim, bu sayede geleneksel bir iş modeli olmaktan kurtulduk” diye konuştu.