Susurluk Şeker'de çarklar Bursa ve Balıkesir için dönecek

Şeker İş Sendikası Susurluk Şube Başkanı İsmail Karadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın sadece şeker üretmediğini, tarım, hayvancılık ve taşımacılık sektörüne de büyük katkıları olduğunu söyledi.

Son yıllarda bölge çiftçisinin alternatif ürün olarak pancara yöneldiğini belirten Karadayı, "Geçen yıl Susurluk Şeker Fabrikasında 533 bin ton pancar işleyerek yaklaşık 48 bin ton şeker ürettik. Bölgemizin en önemli geçim kaynaklarından olan hayvancılık için önem arz eden yaş küspeden de 175 bin ton ürettik. Yaklaşık 1 milyon ton nakliyeye yük verdik." dedi.

Karadayı, geçen yıl işlenen 533 bin ton pancarın yaklaşık 330 bin tonunu Bursa ve Balıkesir çiftçisinin ürettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"200 bin tonu Eskişehir ve Ilgın şeker fabrikalarından geldi. Bu yıl hedefimiz en az 500 bin ton pancarı Bursa ve Balıkesir'de üretip kendi pancarımızla kampanyamızı yapmak. Fabrika daha önceleri Manisa, İzmir, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir'de üretilen pancarı işliyordu. Bazı nedenlerle ekim alanlarımız ve çiftçi sayımızda azalma oldu. Geçen yıl Bursa ve Balıkesir'de 35 bin dekarda pancar ekimi yapıldı. Bu yıl ise hedefimiz 50 bin dekarın üzerinde ekim yaptırmak. Fabrikamızda çalışan sayısı 323, kampanya döneminde yaklaşık 400 de taşeron işçi çalışıyor.

Geçen yıl çiftçiye ödenen pancar bedeli 95 milyon, işçiye ve çalışanına ödenen 24 milyon civarı, nakliyeye ödenen 24 milyon lira ve diğer katkılar. Bunları alt alta topladığınızda bölgemize kattığı değer 250 milyon lira civarında."

HAYVAN YEMLERİNİN EN UCUZU KÜSPE

Balıkesir'in hayvancılığın yoğun şekilde yapıldığı iller arasında yer aldığına işaret eden Karadayı, bugün 40 liraya bir çuval hayvan yemi alınamazken 1 ton küspe alınabildiğini söyledi.

Pancar üretimi yapanlara ürettikleri pancarın yüzde 20'si kadar küspenin ücretsiz verildiğini dile getiren Karadayı, "Ayrıca talep ettiğinde tonu 40 liradan satılıyor. Özelikle hayvancılıkla uğraşan çiftçimiz için çok ucuz yem kaynağı.

Fabrikamız çalıştığı ve ekim alanları arttığı sürece çevremizde hayvancılığın büyük ölçüde gelişeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

"CEBİMİZDEN PARA ÇIKMADAN ÜRÜN YETİŞTİRİYORUZ"

Susurluk Ziraat Odası Başkanı Özkan Gürkök de pancar ekiminin çiftçiler için çok karlı olduğunu belirterek, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Gönen, Manyas, Susurluk ilçelerinde mahalle mahalle gezerek çiftçileri pancar ekmeleri konusunda bilgilendirdiklerini anlattı. Susurluk Şeker Fabrikasının ilçe için çok önemli olduğunu vurgulayan Gürkök, "Pancar ekimi sonrası buğday ve benzeri ürün ektiğinizde rekoltede yüzde 20 artış sağlanıyor.

Toprağa faydalı bir ürün. Devlet her türlü desteği veriyor.

Cebimizden para çıkmadan ürün yetiştiriyoruz. Hedefimiz pancar ekiminin yayılmasını sağlamak. Balıkesir ve Bursa'da kooperatiflerle de görüşüyoruz. 50 bin dekar alanda pancar ekimi yapılacağını tahmin ediyorum." dedi.