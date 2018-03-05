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Süs bitkisinden 40 milyon dolar

Hürriyet Haber
05.03.2018 - 21:34 | Son Güncelleme:

SÜS bitkilerinde ihracat hamlesi yapmak istediklerini bildiren Akdeniz Süs Bitkileri Üreticileri Derneği (ASBÜD) Başkanı Fikret Arık, “Kapasitemizi kullanıp süs bitkileri sektörünü geliştirmek istiyoruz. Avrupa standartlarında mal üreten Avrupa’ya, Kafkaslara, dünyanın dört bir yanına süs bitkileri ihracatı yapan bir altyapı oluşturmak istiyoruz” diye konuştu. Sektörün sıkıntılarını da dile getiren Fikret Arık, “Sektörün üzerindeki KDV yükü üretimin önündeki en büyük engel. Yer sorunumuz var. Üretimimizi artırabilmek için Hazine arazilerine talibiz. Uzun vadeli kiralamayla Hazine arazilerinde süs bitkileri üretip üretim ve ihracat hacmimizi artırmak istiyoruz” diye konuştu.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ise üretim ile ilgili bilgi verdi. Antalya’da 5 bin 577 dekar alanda süs bitkileri üretimi yapıldığını belirten Çandır, süs bitkileri üretiminin yüzde 30’unu karşılayan şehrin 39 milyon 73 bin dolarlık ihracat yaptığını kaydetti. Bu rakamların artırılabileceğini kaydeden Çandır, “Bu işin yolu birlikte hareket etme kültüründen geçiyor. Birlikte olur, ortak hedefimizi koyarsak yol alır, güzel işler yaparız. Süs bitkilerinin geliştirilmesi için elimizden geleni yapmak isteriz” diye konuştu.

Süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitki sektörünün arazi sıkıntısını Tarım Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara ilettiklerini bildiren Çandır, sektörün KDV ile ilgili taleplerini de uzun süredir dile getirdiklerini anımsattı.

Etiketler: Süs bitkisi , ASBÜD , gazetehaberleri
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