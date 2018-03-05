Süs bitkisinden 40 milyon dolar

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ise üretim ile ilgili bilgi verdi. Antalya’da 5 bin 577 dekar alanda süs bitkileri üretimi yapıldığını belirten Çandır, süs bitkileri üretiminin yüzde 30’unu karşılayan şehrin 39 milyon 73 bin dolarlık ihracat yaptığını kaydetti. Bu rakamların artırılabileceğini kaydeden Çandır, “Bu işin yolu birlikte hareket etme kültüründen geçiyor. Birlikte olur, ortak hedefimizi koyarsak yol alır, güzel işler yaparız. Süs bitkilerinin geliştirilmesi için elimizden geleni yapmak isteriz” diye konuştu.

Süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitki sektörünün arazi sıkıntısını Tarım Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara ilettiklerini bildiren Çandır, sektörün KDV ile ilgili taleplerini de uzun süredir dile getirdiklerini anımsattı.