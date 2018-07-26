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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
26.07.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

Survivor’a sponsor oldu, ciroyu 100 milyonun üstüne çıkaracak

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Survivor’a sponsor oldu, ciroyu 100 milyonun üstüne çıkaracak

Cazador Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Görür, "2007 yılında Cazador ismiyle markalaştık. Aradan geçen 11 yılda çok önemli başarılara imza attık. Bu yılı yüzde 25-30'luk bir büyüme ile 100 milyon liranın üzerinde ciro ile kapatmayı hedefliyoruz." dedi

GÖRÜR, yılın ilk yarısını değerlendirmek ve gelecek hedeflerini paylaşmak amacıyla düzenlenen basın toplantısında, 2018 yılında yakaladıkları başarıyı değerlendirerek şirketin gelecek projeksiyonuna ilişkin bilgiler aktardı

Şirketlerini 1994 yılında kurduklarını, tekstil ve hazır giyim sektöründe emin adımlarla ilerlediklerini anlatan Görür, "Her yıl olduğu gibi bu yılı da çift haneli büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz. 2007 yılında Cazador ismiyle markalaştık. Aradan geçen 11 yılda çok önemli başarılara imza attık. Bu yılı yüzde 25-30'luk bir büyüme ile 100 milyon liranın üzerinde ciro ile kapatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Görür, yakaladıkları büyüme ivmesini daha da yukarılara taşımak istediklerini belirterek, bu yıl istedikleri büyümeyi gerçekleştirmenin yanı sıra gelecek yıllarda da ihtiyaç duyacakları yatırımları tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.

"2019 İÇİN 120 MİLYON LİRALIK CİROYA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"  

Fatih Görür, Zonguldak Devrek'te bulunan fabrikada kapasite artışına gidildiğini belirterek, “Mevcut fabrikamız 6 bin 500 metrekare arazi üzerinde 2 bin 700 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Üretim hacmimiz şu an için aylık 200 bin adet. Yeni yatırımımızla üretim alanımızı 5 bin 200 metrekareye, üretim hacmimizi de aylık 300 bin adede çıkarmayı hedefliyoruz. Üretim alanımızı iki katına yakın büyüklüğe ulaştırırken, üretim kapasitemizi de yüzde 50 yükseltmiş olacağız. Bu büyüme neticesinde ihtiyacımızın yüzde 70'ini Zonguldak’tan sağlayarak rekabet gücümüzü de artırmayı hedefliyoruz. Kapasite artışı ile bu bölgede ilave istihdam da yaratacağız." ifadelerini kullandı.

2019 yılı için 120 milyon liralık ciroya ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Görür, Latince bir kelime olan Cazador'un "avcı" anlamına geldiğini ve marka bilinirliğinin artmasına yönelik çalışmaları yoğunlaştırdıklarını aktardı.

Görür, “Markamızın adı ile özdeşleşebilecek bir programa sponsor olmak istiyorduk. Bunun için en uygun programın Survivor All-Star olduğunu değerlendirerek programa kıyafet sponsoru olduk. Bu sponsorluk tahmin ettiğimiz gibi bizim bilinirliğimize ve markamıza çok önemli katkı sağladı. Şubat-haziran döneminde 113 bölümlük Survivor yarışma programı boyunca Cazador markası 280 bin 101 saniye net marka görünürlüğüne ulaştı. Survivor ile Cazador’un bilinirliği artarak ürünleri daha da fazla talep edilen bir marka haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"İTHALATIMIZI YÜZDE 10'UN ALTINA İNDİRDİK"

Cazador Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Görür, son dönemde kurun oynak olduğunu belirterek, kur volatilitesinin karlılıklarını azalttığını söyledi. Kurun en çok ham madde fiyatlarını etkilediğini dile getiren Görür, "İthalatımız yüzde 65 düzeyindeydi. İthalatımızı yüzde 10'un altına indirdik." dedi.

Görür, İstanbul'daki tasarım merkezlerinde Türk tasarımcılarla çalıştıklarını, gelecek dönemde de Hollanda ve İtalya'da tasarım merkezi açmayı planladıklarını bildirdi.

 

 

 

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