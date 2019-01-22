Survivor 2019 yarışmacısı Seda Ocak kimdir? (Sema Aydemir’in ikizi)
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Seda Ocak’ın Survivor'da yeni sezonun ikinci yarışmacısı olduğunu açıkladı. Açıklama ardından Seda Ocak’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Seda Ocak kimdir?
Merakla beklenen Survivor Türkiye - Yunanistan'ın ikinci yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı, yeni sezonun ikinci yarışmacısını sosyal medyadan duyurdu.
Survivor Türkiye - Yunanistan'ın ikinci yarışmacısı Seda Ocak oldu. Parkurda kendisine çok güvenen Seda Ocak, 'Korkum yok, hırsıma güveniyorum' sloganıyla yarışmaya katılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Survivor'da yarışan 400m engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci Türk atlet Sema Aydemir'in kardeşi ikizi olan Seda 34 yaşında. Eski milli atlet ve antrenördür. İki çocuğu vardır.
Seda Ocak, Survivor 2019 tanıtım filminde spor kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ocak, şunları söylemişti: "Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor’a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."
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