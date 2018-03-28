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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA
28.03.2018 - 22:14, Son Güncelleme:

Sürücüsüz otolar için 4.387 km akıllanacak

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Sürücüsüz otolar için 4.387 km akıllanacak

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Antalya’da pilot uygulaması başlatılan fiber altyapılı yolların, Türkiye geneline yayılacağını söyledi. 4 bin 387 kilometrelik kısmın planlamasını yaptıklarını belirten Arslan, “Kurulacak bu altyapı, gelecekten kullanılması planlanan otonom, yani sürücüsüz araçlar için de kullanılabilecek kapasitede olacak” dedi.

Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği’nin Genel Kurul’una katılan Bakan Ahmet Arslan, akıllı ulaşım sistemlerinin gelişmesinde gayret gösteren, proje üreten tüm organizasyonların farkındalık oluşturması bakımından önem taşıdığını söyledi. Türkiye’de fiber altyapı uzunluğunun 325 bin kilometreyi geçtiğini belirten Arslan, fiber altyapıyı karayollarına da taşıdıklarını söyledi. Karayollarını 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile çok akıllı hale getireceklerini belirten Arslan, pilot uygulaması Antalya’dan başlayan fiber altyapılı yolların Türkiye geneline yayılacağını söyledi. Projenin ayrıntılarını açıklayan Arslan, şunları söyledi:

PROJE 3 BÖLÜMDE

“Bu planlama çerçevesinde Kayseri’den, Antalya’ya, Samsun’dan Aydın’a, Edirne’den Kahramanmaraş’a kadar toplam 4 bin 387 kilometrelik kısmının planlamasını yaptık. 3 kesim halinde projelendirdiğimiz projenin pilot uygulamasını Antalya’da 515 kilometrelik kısımda başlatmıştık. Bu pilot proje kapsamında fiber altyapısı 2018 yılı sonunda tamamlanacaktır. Bu kesimi kapsayan koridor üzerinde yer alacak akıllı ulaşım sistemlerinin kurulmasına yönelik danışmanlık hizmeti ihalesi yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir. 3 bin 672 kilometrelik kesiminin tamamının ihalesini önümüzdeki günlerde yapmayı planlıyoruz. Pilot proje kapsamında fiber altyapının tamamlanmasından sonra 515 kilometrelik birinci kesim için; üst yapıda kameralar, değişken mesaj vericiler, meteorolojik istasyonlar, karayolları trafik radyosu gibi akıllı ulaşımın bileşenleri de danışmanlık hizmetinin ardından 2019 yılında ihale edilecektir.”

ALTYAPI ÇALIŞMASI

Bu proje ile yolları akıllandırıp ve tüm sistemleri birbirine entegre hale getireceklerini belirten Arslan, “Ayrıca kurulacak bu altyapı, gelecekten kullanılması planlanan otonom, yani sürücüsüz araçlar için de kullanılabilecek kapasitede olacaktır. Burada amacımız insanın rolünü azaltan ve yol boyunca araçlara yön, kaza önleme gibi konularda destek sunan akıllı yollara sahip olmamızdır. Böylece trafik akışı sağlıklı bir şekilde sağlanacak, durağanlıktan söz etmek mümkün olmayacak. Bir kaza durumunda ya da yolun rutin akışını engelleyen aksi bir durumda, gerekli müdahale sistemden alınan bilgilerle anında yapılabilir hale gelecek. Ambulansların kaza noktasına varışı hızlanacak ve kolaylaşacak” dedi.

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