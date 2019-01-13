Sürücüsüz minibüs şovu

Geçen yıllara göre yeniliklerin daha fazla öne çıktığı CES’te, konuşulan konuların biri de nesnelerin interneti ve paylaşım ekonomisi oldu. Bu alanda çalışmalar yapan Bosch, özellikle ulaşım alanına odaklanmış durumda. Ulaşımı kolaylaştıran ve daha verimli hale getiren çözümler için nesnelerin internetinden yardım alan şirket, sürücüsüz servis aracıyla dikkatleri üzerine çekti. Konsept model, aracın paylaşımlı olarak kullanılmasını sağlayarak yolcuları gidecekleri noktaya kadar götürüyor. Motosikletlerin paylaşımlı olarak kullanılabilmesi için akıllı kask da geliştiren Bosch’un standındaki yenilikleri bir araya getirdik.





NESNELERİN İNTERNETİ

Bosch’un nesnelerin interneti ve yapay zekâlı sensör teknolojilerini gösterdiği ilginç örneklerden biri tasarladığı konsept minibüs aracında yer aldı. Sürücüsüz ve elektrikli olarak tasarlanan model, devamlı internete bağlı durumda. Gösterilen örnekte, kullanıcılar servis aracını kullanmak istediğinde bir uygulama üzerinden rezervasyon yaptırıyor. Bu araç, paylaşımlı olarak kullanılacaksa araçtaki boşluklara göre kişi sayısı belirleniyor. Araç en uygun rotayı seçiyor ve araca binecek kişiler alınıyor. Gidilen mesafenin ücreti otomatik olarak yapay zekâ tarafından hesaplanıyor. Yolculuk esnasında ise yolcular önlerindeki tabletleri kullanarak internetteki işlerini tamamlayabiliyor. Aracın içinde de görüntü tanıma teknolojisi ve sensörler görev yapıyor. Bir yolcu herhangi bir eşyasını araç içinde unuttuğunda, daha araçtan inerken bilgi mobil cihazlar üzerinden bilgi veriliyor.

Dünyanın son 100 yüzyılın en büyük değişimini yaşadığını belirten Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, “Otonom sürüş, elektrifikasyon, bağlanabilirlik adlı üç unsuru bir araya getirdiğimiz zaman insanlar tarihte hiç olmadığı kadar güvenli, emniyetli, konforlu, çevre dostu ve kaliteli bir mobilite deneyimi yaşayacak” dedi.

ETRAFINI GÖREN MOTOSİKLET

MOTOSİKLETLERİN daha güvenli kullanılabilmesi için harekete geçen Bosch, Ducati’nin bir modelinin önüne ve arkasında sensörler yerleştirdi. Adaptif cruise kontrol için kullanılan bu sensörler, belli bir hızda sabit olarak gidilmesinin yanı sıra motosiklet önündeki araçların ani frenlerini algılayabiliyor ve frene dengeli bir şekilde basıyor. Ayrıca motosikletin kör noktasında olan araçları da algılayan sensörler sürücüleri uyarıyor.

Öte yandan, paylaşımlı motosikletlerde çalınma ve ekipmana zarar verilmesinin önüne geçmek için bir projeyi hayata geçiren Bosch, kaskı bir koruma kalkanı olarak tasarladı. Kask, motosikletin direksiyonuna entegre bir şekilde kapatılıyor. Paylaşımlı motosikleti kiralamak istediğinizde akıllı telefon uygulamasından kaskın kilidini aç butonuna basılıyor ve kaskın kilidi çözülerek yukarı kalkıyor.

MASATENİSİ OYNAYAN ROBOT

CES’te teknolojinin geldiği noktayı gösteren heyecan verici stantlardan birine teknoloji şirketi ‘Omron’ imza attı. Masatenisi oynayan robot modeli ‘Forpheus’un üzerinde 5 eksenli bir robot kolu bulunuyor. Masatenisi raketi ise bu kola sabitlenmiş durumda. Geliştirilen robotik kolun esnek ve hızlı etmesi ise modelin dikkat çeken özelliklerinden. İşin sırrı ise görüntü tanıma, yapay zekâ ve donanım teknolojilerinde. Siz topa vurduğunuzda sensörlerden ve kameralardan toplanan veriler, mili saniyeler içinde analiz ediliyor ve topun düşme noktası ve topu karşılama noktası belirleniyor. Ardından masatenisi raketi olan robotik kol harekete geçiyor ve topu karşılıyor. Paylaşılan bilgilere göre Forpheus, şu anda profesyonel bir masatenisi oyuncusunun yüzde 48’ine yaklaşmış durumda. Ancak bu oran yapay zekâ sayesinde her geçen gün iyileştiriliyor. Makine öğrenimi karşısındaki oyuncuların vuruş özelliklerinden topladığı verilerle oyun kalitesini arttırıyor. Hatta kısa bir süre içinde profesyonel bir oyuncu kalitesine ulaşabileceği belirtiliyor.

SESLE KONTROL EDİLEN KLOZET

2019’un en önemli teknoloji trendlerinin başında yer alan sesli asistanlar CES’in gündemindeydi. Birçok cihazda yer alan sesli asistanların yer aldığı son ürünlerden biri klozetler oldu. Kohler’in geliştirdiği ‘Numi 2.0’ adındaki model, zeki tuvalet olarak ifade ediliyor. Bunun da sebebi üzerinde bulundurduğu teknolojiler. Amazon’un sesli asistanı Alexa ile çalışan yeni nesil klozeti sesli olarak kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin; “kapağı aç” veya “sifonu çek” gibi komutlar verdiğinizde Numi 2.0 bunu yerine getiriyor. Modelin diğer özellikleri arasında ısıtmalı oturak, sıcak su ve kurutucu bulunuyor. Üzerinde hoparlörü de bulunan modeli, aynı zamanda bluetooth bağlantısı sayesinde akıllı telefon veya tabletlerden de kontrol edebilmek mümkün. 2019’un dördüncü çeyreğinde çıkması beklenen modelin satış fiyatı 7 bin dolar. Siyah rengini tercih ederseniz 8 bin doları gözden çıkarmanız gerekiyor.

UBER’İN YOLCU DRONE’U HAZIR



Yeni nesil bir ulaşım deneyimi sunan Uber’in teknoloji partnerlerinden biri olan Bell, yolcu taşımak üzere geliştirdiği hava aracı modeli ‘X-1’i CES’te ilk kez tanıttı. Modelin sahip olduğu dört motor, dikey iniş-kalkış için hareket ederek yere güç veriyor. Kalktıktan sonra ise motorlar yatay pozisyona geçerek havada ilerliyor. Başka bir deyişle X-1, hem helikopter hem de drone mantığındaki çalışıyor. Motorları ise hibrit olarak tasarlanmış. Şirketten paylaşılan bilgilere göre Bell X-1’in 2023 yılında ilk yolcularını taşıması bekleniyor.