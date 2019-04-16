Sürücülere çok önemli yaz lastiği uyarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSürücülere çok önemli yaz lastiği uyarısı
GeriEkonomi Sürücülere çok önemli yaz lastiği uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
16.04.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

Sürücülere çok önemli yaz lastiği uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sürücülere çok önemli yaz lastiği uyarısı

TOBFED Başkanı Bakırtaş, "Güvenliğiniz için hava sıcaklığı 7 derecenin üzerindeyken yaz lastiği kullanmayı ihmal etmeyin" açıklamasında bulundu.

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, hava sıcaklığı 7 derecenin üzerindeyken yaz lastiği kullanılması gerektiği konusunda uyardı.

Serkan Bakırtaş, yaptığı yazılı açıklamada, havaların ısındığı dönemde kar lastikleri ile araç kullanmanın tehlike oluşturduğuna dikkati çekti.

Yakıt açısından da mevsimine uygun lastik kullanmanın önemine işaret eden Bakırtaş, havaların ısındığı bu dönemlerde kış lastiği kullanmaya devam etmenin, aşırı ısınma sebebiyle lastiklerin yıpranmasına da sebep olduğunu belirtti.

Yaz lastiklerinin ıslak ve kuru zeminlerde daha kısa mesafede durabilmeyi sağladığını kaydeden Bakırtaş, "Kış lastikleri ise karlı havalarda, buzlu ve yağmurlu kaygan zeminlerde standart lastiğe oranla çok daha iyi fren mesafesi sağlanmasından dolayı etkili olmaktadır. Kış ayları bitip havalar ısınmaya başladığında mutlaka kış lastiklerinin çıkartılarak yaz lastiklerinin takılması gerekir. Bu değişikliğin yapılması güvenli sürüş sağlanması açısından oldukça önemlidir. Yapılan testlerde, yazın 100 km hızda yaz lastiği ile fren mesafesi 38 metre iken, kış lastiği ile 41 metre olduğu görülmüştür. Bu nedenlerle güvenliğiniz için hava sıcaklığı 7 derecenin üzerindeyken yaz lastiği kullanmayı ihmal etmeyin." dedi.

 "SAVRULMA VE TAKLA RİSKİ VAR'

Açıklamada, mevsime uygun olmayan lastiklerin, aracın performansını etkileyerek gürültü seviyesini arttırdığı, fren mesafesini uzattığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kuru zeminlerde kullanılan kış lastiklerinde virajlarda savrulma hatta takla atma riski artıyor. ABS ile fren yaparken yaz lastikleri, kış lastiklerine göre sıcak havalarda yüzde 40’lara varan oranlarda daha kısa mesafede durabilmektedir. Su tahliyesine yardımcı olan ve kaymayı önleyen özel sırt desenleri sayesinde, yaz lastikleri ıslak sürüş şartlarında daha iyi performans sağlar. Can ve mal güvenliği araç kullanırken her daim ön planda tutulması gerektiği için mevsimine uygun olmayan, yıpranarak eskimiş lastikleri kullanmaktan uzak durmak gerekir. Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmaya başlaması ile birlikte araçlarda yaz lastiklerine geçilmesi güvenlik açısından önemli bir faktördür."

Yaz lastiğine geçiş sırasında dikkate alınacak hususlar ise şöyle sıralandı:
"Dikkat edilmesi noktalardan ilki, lastiğin dış derinliğinin boyutudur. Lastiğin dış derinliğinin boyutunun 1.6 mm’den daha düşük olmaması gerekmektedir. Aksi durumda hem yol tutuşu ve fren mesafesi hem de yakıt tüketimi ile ilgili olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Lastik değişimi zamanlarında balans ayarına da önem verilmeli ve balans ayarı mutlaka yapılmalıdır. Monte işlemi dikkatli yapılmalı, lastikler araca takılırken karşılıklı gelen bijonlar iyice sıkılmalı ve lastikler tam olarak yerine oturmalıdır. Zamanından önce lastikleri değiştirmek zorunda kalmamak için hava basıncı kontrolü aksatılmamalı, lastiklerin havaları mümkün olduğunca sık ve lastikler soğuk iken ölçülmeli eğer bir azalma görülüyorsa tamamlatılmalıdır. Doğru hava basıncı ile lastik çok daha verimli çalışacaktır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

CNN International seçti: En heyecan vericiler arasına girdi

Kozaklı'da kurdu! 3 ülkeye ihraç ediyor

Bakan Albayrak: En zor dönemi minimum hasarla atlattık

AP'den otomobillere zorunlu hız sınırlama sistemine onay