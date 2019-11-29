Sürücülere çok önemli uyarı: 1 Aralık'tan sonra zorunlu olacak
Kış aylarının gelmesiyle birlikte, sürücülerin yaptırması gereken motorlu araç bakımlarında kalitesiz yağ kullanıldığı takdirde, motorda ciddi sıkıntıların meydana gelebileceği belirtildi. Özellikle sıvı bakımlarının yapılması konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, kış lastiklerinin de 1 Aralık'tan sonra zorunlu olarak kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.
Motorlu araçların hem sık arıza yapmaması hem de yakıt tasarrufu için kışlık bakımlarının önemli olduğu vurgulandı. Kış aylarında araçlarda yapılması gereken uygulamaların en başında kış lastiklerini taktırmak gelirken, motor yağının kaliteli olması da bir o kadar hayati önem taşıyor. Araçların motor sıvısına konulması gereken antifrizin de havaların soğumadan önce konulması gerektiği belirtildi.
Termometrelerin sıfırın altına düşmesi ile antifriz olmadığı için donan motor sıvıları, motor bu şekilde çalıştırıldığı takdirde yaklaşık 3 ile 5 bin lirasına kadar masrafa yol açabiliyor. Kırıkkale’de kışı sorunsuz yaşamak isteyen sürücüler lastik, motor, silecek, klima, filtre ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmek için oto tamircilerinin yolunu tuttu.
"1,5 MİLİMETREYE GELMEDEN LASTİK DEĞİŞMELİ"
Kış lastiğinin kar lastiği olarak anlaşılmasının yanlış olduğunu dile getiren ve kış lastiğiyle ilgili bilgi veren Güvenli Sürüş Uzmanı Buğra Yıldırım, "Lastiklerin tamamını kış lastiğine çevirmeliyiz. 2'si kış lastiği, 2'si normal lastik olmaz. Direksiyonu çeviriyoruz normal lastikle kışın bunu yaparsak otomobilimiz durmuyor, dönmüyor. Ticari araçlar için cezası da mevcut. Önemli olan 4 lastiği kış lastiğine çevrilmesi gerekiyor. Lastikleri değiştirmek değil sadece, 1,5 milimetreye gelmeden lastiğimizi değiştirmemiz gerekiyor. 3 milimetrelik bir lastik frene bastığında daha erken duruyor bu çok önemli. Lastiğimiz diğer türlü yıpranıyor" dedi.
1 ARALIK'TAN İTİBAREN ZORUNLU
Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık 2019-1 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlenecek.
Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlardan bu zorunluluğa uymadığı tespit edilenler hakkında idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu araçların lastiklerinin uygun hale getirilebilmesi için en yakın yerleşim birimine kadar götürülmelerine ilgili belge düzenlenerek izin verilecek. Trafik yoğunluğu artan yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde trafik akımı normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlar uygun yerlerde bekletilecek.
Kış mevsimi koşullarının günlük hayatı olumsuz yönde etkilediği illerde şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.
Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.
Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
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