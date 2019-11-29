Sürücülere çok önemli uyarı: 1 Aralık'tan sonra zorunlu olacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSürücülere çok önemli uyarı: 1 Aralık'tan sonra zorunlu olacak
GeriEkonomi Sürücülere çok önemli uyarı: 1 Aralık'tan sonra zorunlu olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
29.11.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Sürücülere çok önemli uyarı: 1 Aralık'tan sonra zorunlu olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, sürücülerin yaptırması gereken motorlu araç bakımlarında kalitesiz yağ kullanıldığı takdirde, motorda ciddi sıkıntıların meydana gelebileceği belirtildi. Özellikle sıvı bakımlarının yapılması konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, kış lastiklerinin de 1 Aralık'tan sonra zorunlu olarak kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Motorlu araçların hem sık arıza yapmaması hem de yakıt tasarrufu için kışlık bakımlarının önemli olduğu vurgulandı. Kış aylarında araçlarda yapılması gereken uygulamaların en başında kış lastiklerini taktırmak gelirken, motor yağının kaliteli olması da bir o kadar hayati önem taşıyor. Araçların motor sıvısına konulması gereken antifrizin de havaların soğumadan önce konulması gerektiği belirtildi.

Termometrelerin sıfırın altına düşmesi ile antifriz olmadığı için donan motor sıvıları, motor bu şekilde çalıştırıldığı takdirde yaklaşık 3 ile 5 bin lirasına kadar masrafa yol açabiliyor. Kırıkkale’de kışı sorunsuz yaşamak isteyen sürücüler lastik, motor, silecek, klima, filtre ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmek için oto tamircilerinin yolunu tuttu.

"1,5 MİLİMETREYE GELMEDEN LASTİK DEĞİŞMELİ"

Kış lastiğinin kar lastiği olarak anlaşılmasının yanlış olduğunu dile getiren ve kış lastiğiyle ilgili bilgi veren Güvenli Sürüş Uzmanı Buğra Yıldırım, "Lastiklerin tamamını kış lastiğine çevirmeliyiz. 2'si kış lastiği, 2'si normal lastik olmaz. Direksiyonu çeviriyoruz normal lastikle kışın bunu yaparsak otomobilimiz durmuyor, dönmüyor. Ticari araçlar için cezası da mevcut. Önemli olan 4 lastiği kış lastiğine çevrilmesi gerekiyor. Lastikleri değiştirmek değil sadece, 1,5 milimetreye gelmeden lastiğimizi değiştirmemiz gerekiyor. 3 milimetrelik bir lastik frene bastığında daha erken duruyor bu çok önemli. Lastiğimiz diğer türlü yıpranıyor" dedi. 

1 ARALIK'TAN İTİBAREN ZORUNLU

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık 2019-1 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlenecek.

Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlardan bu zorunluluğa uymadığı tespit edilenler hakkında idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu araçların lastiklerinin uygun hale getirilebilmesi için en yakın yerleşim birimine kadar götürülmelerine ilgili belge düzenlenerek izin verilecek. Trafik yoğunluğu artan yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde trafik akımı normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlar uygun yerlerde bekletilecek.

Kış mevsimi koşullarının günlük hayatı olumsuz yönde etkilediği illerde şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle