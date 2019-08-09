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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.08.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Sürücülere bayram tatili uyarısı

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Sürücülere bayram tatili uyarısı

İçişleri Bakanlığınca bayram tatiline çıkacak sürücülere uyarılarda bulunuldu. Sürücülerden yasal limitlerdeki hızlarda araç kullanmaları, takip mesafesine uymaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları, yolcu otobüslerinde ve bireysel seyahatlerde ön ve arka koltuklarda oturan herkesin uzun ve kısa mesafe ayrımı olmaksızın kesinlikle emniyet kemeri takmaları gerektiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığından, bugün başlayacak bayram tatilinde yolculuğa çıkacak sürücülere uyarılarda bulunuldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bayram tatillerinin, kara yolu üzerindeki trafik hareketliliği ile trafik yoğunluğunun arttığı ve trafik kaza riskinin de oluştuğu dönemler olduğu hatırlatıldı.

Kazaların yaklaşık yüzde 90'ının sürücü hatasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, sürücülerden yasal limitlerdeki hızlarda araç kullanmaları, takip mesafesine uymaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları, yolcu otobüslerinde ve bireysel seyahatlerde ön ve arka koltuklarda oturan herkesin, uzun ve kısa mesafe ayrımı olmaksızın kesinlikle emniyet kemeri takmaları, korumasız yol kullanıcıları olarak tabir edilen yayalara ve bisikletlilere öncelik vermeleri istendi.

Sürücülere ayrıca yaya geçitlerinde daha dikkatli olarak yayalara geçiş önceliğini vermeleri, uykusuz, yorgun olarak ve yeterince dinlenmeden trafiğe çıkmamaları, alışmış oldukları uyku düzeni ve araç kullanma süreleri dışına çıkmamaları, eğer çıkıyorlarsa kısa aralıklarla mola (2 saatte 10 dakika) vermeleri, kara yolu üzerindeki çalışma alanlarında daha dikkatli davranarak varsa işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uymaları, kara yolu üzerindeki tesis ve yakıt istasyonları dışında bekleme ve duraklama yapmamaları, trafik adabına uygun olarak sabırlı, saygılı ve sakin davranmaları, trafik kurallarına istisnasız uymaları uyarısında bulunuldu. Açıklamada, bu kuralların hayat kurtardığı vurgulandı.

SEYAHAT ÖNCESİ HATIRLATMALAR

Bakanlığın açıklamasında ayrıca bayram tatillerini ve seyahatlerini güven içerisinde geçirmesi için sürücülerin seyahate başlamadan önce nerede dinleneceklerine ve mola vereceklerine ilişkin seyahatlerini planlamaları ve seyahate dinlenmiş olarak çıkmaları tavsiye edildi. Kazaların, varış yerine yakın mesafelerde meydana geldiğine dikkat çekilen açıklamada, sürücülerin yorulduklarını hissettikleri halde, "çok az bir mesafe kalmışken mola verilmez" şeklindeki yanlış bir düşünceyle hareket etmemeleri istendi.

Özellikle genç ve uzun mesafe deneyimi olmayan sürücülerin, trafikte daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  "Şehirlerarası yollar, işletme hızlarının yüksek olduğu kesimlerdir. Bu yollarda istediğimiz her yerde durmak ve duraklamak yasak olduğu gibi çok tehlikelidir. Sürme şeritleri ve banketler değil, dinlenme tesisleri veya akaryakıt istasyonlarının bizlerin kısa süreli dinlenebileceği ve ihtiyaçlarımızı giderebileceği güvenli alanlar olduğu unutulmamalıdır.  Araç yoğunluğu veya yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle seyir hızının azaldığı veya durduğu kesimlerden hemen sonra kaybettikleri zamanı telafi etmek için sürat yapılmamalı, bu şekilde çok fazla kazanın meydana geldiği unutulmamalıdır." 

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