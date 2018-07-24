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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
24.07.2018 - 16:54, Son Güncelleme:

Suruçlu çiftçilerden su protestosu

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Suruçlu çiftçilerden su protestosu

ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde bir grup çiftçi, ekili tarlalarına yeterli su verilmediği iddiasıyla Devlet Su İşleri’ni (DSİ) dövizlerle protesto etti. Kanal tünellerinde oluşan arıza nedeniyle sıcak havada ekinlerinin kuruduğunu belirten Suruç Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Gündoğdu, "Şimdi ekinlerimiz susuzluktan kurudu. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi. DSİ yetkilileri ise Suruç’a rotasyonlu 3’er günlük arayla su verildiğini, hassas bölgelerde bu süreyi kısaltmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

SURUÇ’A bağlı 38 mahallede pamuk ekili tarlalarına DSİ’ye ait sulama kanaletlerinden yeterli su verilmediğini iddia eden bir grup çiftçi, DSİ 15’inci Bölge Müdürlüğü önünde dövizlerle protesto eylemi yaptı. R1, R2 ve R5 hatları üzerindeki arıza nedeniyle rotasyonlu olarak sulama yaptıklarını, bu nedenle de ekinlerinin kuruduğunu ifade eden Suruç Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Gündoğdu, susuzluktan ekinlerinin kurumaya yüz tuttuğunu ifade ederek şunları söyledi.

"Bugün Suruç sulama suyu nedeniyle DSİ tarafından mağdur edilen çiftçiler olarak sesimizin duyulması ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye bu sorunumuzu anlatmak için toplandık. Daha önceden nisan ve mayıs aylarında ekilen buğday, arpa ve mercimek hububatlarımızın çoğu, DSİ tarafından boru arızaları nedeniyle sularımız kesildiği için kurudu. 50 derece sıcaklığın olduğu bir bölgede suyumuz yeterince karşılanmadığı için bu sefer 3 günlük, R1, R2, R5 boru hatlarında uygulanan rotasyonlar sonucu ürünlerimiz pamuk ve mısıra yeterince su verilmediği için kurumaktadır."

Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen çiftçiler, "Atatürk, ’Köylü milletin efendisi’ derdi; şimdi köylülerimiz şehrin en rezil ve perişan insanıdır" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Polisin önlem aldığı eylemde, temsilci seçilen çiftçiler, DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüştürülmek üzere içeri alındı.

DSİ: ROTASYON SÜRESİNİ KISALTACAĞIZ

DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen çiftçilere, sorunun çözüleceği bildirildi. Çiftçiler görüşmenin ardından eylemi bitirip, ayrılırken, DSİ yetkilileri ise Suruç’ta yaşanan su sorunun giderilmesi için bölgeye rotasyonlu 3’er günlük arayla su verildiğini kaydetti. Yetkililer, susuzluktan etkilenen hassas bölgelerde bu süreyi kısaltmak için gerekli çalışmaları başlattıklarını belirtti.

 

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