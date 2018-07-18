Sürprizli torba

BEDELLİ askerliği de içeren torba yasa teklifinde, sağlık çalışanlarına yıpranmadan, şans oyunlarına kadar birçok düzenlemeye yer verildi. Teklifle şans oyunları için ödenebilecek ikramiye tutarının toplamı hasılatın yüzde 59’undan yüzde 83’e çıkarılırken, emekli doktor ve diş hekimlerinin aylıklarına da bin 500-2 bin TL arasında zam yapıldı.

ESNEK ÇALIŞMA

Teklife göre birden çok sağlık kurum ve kuruluşunda çalışma söz konusu ise, Sağlık Bakanlığı’nın istihdam planlaması da dikkate alınacak. Ayrıca uluslararası sağlık turizmi tesisi yetkisi alan kuruluşlar, uzmanlar tarafından verilecek hizmetler için, kendi aralarında işbirliği yapılabilecek. Böyle bir durumda hekimlere de bu hizmetleri karşılığında ödeme yapılacak.

EMEKLİ DOKTORA ZAM

Tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme zammı gelecek. Doktor ve diş hekimlerinin emekli aylıklarının, öğretim üyesi, hakim, subay gibi meslek gruplarının emekli aylıklarının yaklaşık yarısı kadar olması nedeniyle böyle bir düzenleme yapıldığı belirtiliyor. Buna göre uzman doktor ve diş hekimi emeklilerine, aylık 2 bin 4 lira, uzman olmayanlara ise bin 533 TL ilave ödeme yapılacak. Ödeme miktarı her yıl, memur aylık katsayısındaki artışa bağlı olarak artacak.

ÖZELLİKLİ İŞLER

Sağlık Bakanlığı’nın özellikli işlerde yapacağı ek ödemelerin miktarı da artırılacak. Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı’nın onayı ile belirlenen özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapacağı ek ödemelerde, oranları bir kat değil, 5 kat artırarak uygulayacak. Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50’sine kadar olan kısmı da bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılacak. Bu ödeme dağıtılırken sağlık personelinin sağlık turizmi kapsamında olmayan çalışmaları ve performansı da dikkate alınacak. Döner sermayeden tabip öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler de artırılacak. Sağlık çalışanlarına her yıl için 60 gün yıpranma hakkı gelecek. Bu da 6 yılda bir yıl yıpranma hakkı anlamına geliyor.

İKRAMİYE ARTIYOR

Şans oyunlarında, iştirakçilere ödenebilecek ikramiye toplamı artırılacak. Mevcut düzenlemeye göre, tüm şans oyunları için bir takvim yılı içinde ödenebilecek ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatın yüzde 59’undan fazla olamıyor. Bu oran artık yüzde 83’e kadar çıkabilecek. Bununla ilgili usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca tespit edilinceye kadar yüzde 59 oranı uygulanmaya devam edilecek. Bahis oyunlarıyla ilgili ihalelerde isteklilerden istenen teminat oranı ise iki katına çıkarılacak. İstekli, bir önceki yılda oluşan hasılatının yüzde 5’i yerine artık yüzde 10’u oranında geçici teminat verecek. İhalede pazarlıkla temin yöntemi uygulanıyorsa ise teminat miktarları da farklılaşabilecek.

SAĞLIK İÇİN ANONİM ŞİRKET

Uluslararası sağlık hizmetleri alanında bakanlığa önerilerde bulunmak, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak, sektörü bu alanda desteklemek ve koordine etmek için Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ kurulacak. Bu şirket uluslararası sağlık hizmeti alanında faaliyet gösteren kurumlara yetki belgesi verecek, yurt dışında sağlık kuruluşu açabilecek, ortaklık kurabilecek ve uluslararası sağlık hizmetiyle ilgili olarak diğer işleri yapacak. Şirketin başlangıç sermayesi 10 milyon TL olacak. Bu şirkette çalışacak kişi sayısı ise 150’yi geçemeyecek.