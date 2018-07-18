Sürprizli torba

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSürprizli torba
GeriEkonomi Sürprizli torba
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
18.07.2018 - 22:31, Son Güncelleme:

Sürprizli torba

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Sürprizli torba

AK Partili milletvekillerinin bedelli askerliği içeren torba yasa teklifinde sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği yıpranma hakkı ile şans oyunlarının ikramiyesini arttıran düzenleme de yer aldı. Ayrıca sağlık turizmini tanıtmak için kurulacak 10 milyon lira sermayeli anonim şirket de torbaya eklendi.

BEDELLİ askerliği de içeren torba yasa teklifinde, sağlık çalışanlarına yıpranmadan, şans oyunlarına kadar birçok düzenlemeye yer verildi. Teklifle şans oyunları için ödenebilecek ikramiye tutarının toplamı hasılatın yüzde 59’undan yüzde 83’e çıkarılırken, emekli doktor ve diş hekimlerinin aylıklarına da bin 500-2 bin TL arasında zam yapıldı.

ESNEK ÇALIŞMA
Teklife göre birden çok sağlık kurum ve kuruluşunda çalışma söz konusu ise, Sağlık Bakanlığı’nın istihdam planlaması da dikkate alınacak. Ayrıca uluslararası sağlık turizmi tesisi yetkisi alan kuruluşlar, uzmanlar tarafından verilecek hizmetler için, kendi aralarında işbirliği yapılabilecek. Böyle bir durumda hekimlere de bu hizmetleri karşılığında ödeme yapılacak.

EMEKLİ DOKTORA ZAM
Tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme zammı gelecek. Doktor ve diş hekimlerinin emekli aylıklarının, öğretim üyesi, hakim, subay gibi meslek gruplarının emekli aylıklarının yaklaşık yarısı kadar olması nedeniyle böyle bir düzenleme yapıldığı belirtiliyor. Buna göre uzman doktor ve diş hekimi emeklilerine, aylık 2 bin 4 lira, uzman olmayanlara ise bin 533 TL ilave ödeme yapılacak. Ödeme miktarı her yıl, memur aylık katsayısındaki artışa bağlı olarak artacak.

ÖZELLİKLİ İŞLER
Sağlık Bakanlığı’nın özellikli işlerde yapacağı ek ödemelerin miktarı da artırılacak. Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı’nın onayı ile belirlenen özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapacağı ek ödemelerde, oranları bir kat değil, 5 kat artırarak uygulayacak. Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50’sine kadar olan kısmı da bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılacak. Bu ödeme dağıtılırken sağlık personelinin sağlık turizmi kapsamında olmayan çalışmaları ve performansı da dikkate alınacak. Döner sermayeden tabip öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler de artırılacak. Sağlık çalışanlarına her yıl için 60 gün yıpranma hakkı gelecek. Bu da 6 yılda bir yıl yıpranma hakkı anlamına geliyor.

İKRAMİYE  ARTIYOR
Şans oyunlarında, iştirakçilere ödenebilecek ikramiye toplamı artırılacak. Mevcut düzenlemeye göre, tüm şans oyunları için bir takvim yılı içinde ödenebilecek ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatın yüzde 59’undan fazla olamıyor. Bu oran artık yüzde 83’e kadar çıkabilecek. Bununla ilgili usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca tespit edilinceye kadar yüzde 59 oranı uygulanmaya devam edilecek. Bahis oyunlarıyla ilgili ihalelerde isteklilerden istenen teminat oranı ise iki katına çıkarılacak. İstekli, bir önceki yılda oluşan hasılatının yüzde 5’i yerine artık yüzde 10’u oranında geçici teminat verecek. İhalede pazarlıkla temin yöntemi uygulanıyorsa ise teminat miktarları da farklılaşabilecek.

SAĞLIK İÇİN ANONİM ŞİRKET
Uluslararası sağlık hizmetleri alanında bakanlığa önerilerde bulunmak, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak, sektörü bu alanda desteklemek ve koordine etmek için Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ kurulacak. Bu şirket uluslararası sağlık hizmeti alanında faaliyet gösteren kurumlara yetki belgesi verecek, yurt dışında sağlık kuruluşu açabilecek, ortaklık kurabilecek ve uluslararası sağlık hizmetiyle ilgili olarak diğer işleri yapacak. Şirketin başlangıç sermayesi 10 milyon TL olacak. Bu şirkette çalışacak kişi sayısı ise 150’yi geçemeyecek.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Piyasa değeri 900 milyar doları aştı... Apple ile arasındaki fark iyice azaldı

Japonlar ticarette nezaket bekliyor

Sürprizli torba

Ofis ve kurullar haftaya açıklanıyor